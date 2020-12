Foto Thomas Olsen 071218 JOAN VIG OM JUL MED EN DEMENT - PLEJECENTER BIRKEH¯J Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: kommunalbestyrelsen prioriterer ledere og administration frem for flere varme hænder til ældreområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: kommunalbestyrelsen prioriterer ledere og administration frem for flere varme hænder til ældreområdet

Det Grønne Område - 01. december 2020 kl. 15:00 Af Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

En ældre medborger på et plejecenter klager over smerter, hver gang personalet løfter eller flytter hende. Personalet reagerer dog ikke på disse smerteråb før seks uger senere, da de pårørende kræver hende grundigt undersøgt. Hun indlægges på hospital, hvor det viser sig, at hoften var skredet (knoglen hoppet ud af hofteskålen) - men da der er gået så lang tid, kan det ikke opereres, hvorfor benet må sættes af,

En anden ældre medborger, har hjemmeplejen i mere end tre uger undladt at bade. Dette påtales, fordi de pårørende undrer sig over, at deres moder tilsyneladende har siddet i det samme tøj i flere uger.

En tredje ældre medborger, der skulle bistås af hjemmeplejen, og har været udsat for seks såkaldte 'utilsigtede hændelser'. Heriblandt alvorlige fejl i medicineringen med det resultat, at borgeren flere gange har været akut hospitalsindlagt.

Det er eksempler på hvad der ifølge Jørn Gettermann formand for ældrerådet foregår i Lyngby-Taarbæks hjemmepleje.

Det kunne være interessant at vide, hvad de siddende partier i kommunalbestyrelsen har tænkt sig at gøre anderledes, hvis de bliver genvalgt til det kommende kommunalvalg?

Ældrepleje har altid været en kommunal kerneopgave, hvor kommunalbestyrelsen egenrådigt har valgt at prioritere ledere og administrativt personale frem for flere varme hænder, som kan drage omsorg om de ældre. Det er en helt forkert prioritering.

Danskerne betaler en af verdens højeste skatter og selvfølgelig skal vi kunne forvente, at vores ældre behandles værdigt og ordentligt. Vi skal ikke acceptere, at vores ældre dør alene, slutter deres liv socialt isoleret, eller at danskerne føler stærk angst, for at blive gamle på grund af manglende pleje og omsorg.

Vi skal sikre os, at de ældre, får den nødvendige hjælp, til rengøring, indkøb, personlig pleje, og den omsorg, der behøves, så de kan blive i deres eget hjem og vante omgivelser, så længe det er muligt. På det tidspunkt, hvor det ikke længere er muligt, skal der findes en løsning sammen med de pårørende.

I Nye Borgerlige mener vi, at problemerne på ældreområdet skal løses fra bunden. De ældre og deres pårørende skal have frihed til at vælge til - og vælge fra.

Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre. Derfor bør pengene følge den enkelte ældre, så de og deres pårørende selv kan afgøre hvilket plejetilbud der passer bedst til dem.

Det vil naturligt lukke de plejehjem, som bliver fra valgt pga. af omsorgssvigt og som ikke er i stand til, at levere et acceptabelt plejeniveau. De plejehjem vil nemlig blive valgt fra.

Desuden skal den kommunale hjemmehjælp og madordning udfases og erstattes af private ordninger, hvor den ældre selv kan afgøre både omfang og kvalitet af den leverede ydelse. Det skal fortsat være kommunens opgave at bevilge de nødvendige midler, være behjælpelig med at træffe de nødvendige aftaler mellem den ældre og de private leverandører, og sikre de ældre mod svigt

Vores ældre, skal kunne nyde deres velfortjente otium. Når tidspunktet kommer, hvor det er svært at klare dagligdagen alene, skal vi sikre den nødvendige hjælp til at den enkelt borger, kan fortsætte med at leve en tilværelse efter den ældres egne ønsker og behov omgivet aftilstrækkeligt kvalificeret dansktalende plejepersonale i alle døgnets 24 timer. Plejehjem skal være et hjem - ikke en institution.

Det vil vi i Nye Borgerlige kæmpe for.

relaterede artikler

Debat: I Ældre Sagen er vi meget bekymrede over udviklingen på ældreområdet 11. november 2020 kl. 16:00