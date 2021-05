Debat: Vores trafikudspil vil beskytte mod støj

Det er nemlig helt afgørende for Venstre at beskytte borgerne mod trafikstøj og vi mener, at vi alt for længe har haft for meget fokus på at bygge ny infrastruktur uden at tænke bekæmpelse af støj med i projekterne, derfor vil Venstre afsætte 4 milliarder til i den kommende infrastrukturaftale i stedet for de 3 som regeringen har ønsket. Og som lokal spidskandidat er det et oplagt sted at tage fat, når så mange af vores borgere er i risiko for trivsels- og sundhedsproblemer. Vi skal hellere i gang i dag end i morgen.