Debat: Vores erhvervsliv skal trives

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 20:30 Af Richard Sandbæk (K), gruppeformand, næstfmd., Teknik- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen

Den 16. november er der kommunalvalg. Og de 24 konservative byrådskandidater er i arbejdstøjet og mange af os har erfaring fra det private erhvervsliv.

Vi vil i de kommende måneder folde flere politiske holdninger og mærkesager ud. Vi kan jo alle tale om hvordan og hvor vi skal bruge flere penge, men pengene skal jo først tjenes før de kan bruges og for at gøre det helt klart. forhøjelser af skat og grundskyld bliver ikke aktuelt.

Når det handler om at tjene penge, så har det lokale erhvervsliv en afgørende rolle for en kommune. Trives de lokale virksomheder, så bliver der skabt flere lokale arbejdspladser og der kommer flere penge i kommunekassen. Og det er nu engang sådan, at kvaliteten af den offentlige sektor er dybt afhængig af, at den private sektor fylder mere og tjener penge. Trives det lokale erhvervsliv, så har vi har råd til velfærd. Derfor er det sund fornuft at have en erhvervspolitik, der skaber gode muligheder og vilkår for de lokale virksomheder.

Vi skal udvikle vores by til en by, der bobler af innovation, entreprenørskab, handel og liv - en oplevelse der skal begynde i det øjeblik, man ankommer til Lyngby.

Her vil jeg her give nogle meget konkrete eksempler på, hvad Det Konservative Folkeparti vil gøre for vores erhvervsliv i kommunen:

Hurtigere sagsbehandlingstider: Vi vil arbejde for hurtigere sagsbehandlingstider. De lokale håndværksvirksomheder melder om travlhed. Rigtig mange vil bygge, bygge om og bygge til specielt her i Corona-tiden. Antallet af byggesager stiger og udfordringen er, at vores dygtige byggesagsbehandlere ikke kan følge med.

Flere unge til erhvervsfagene: Vi er en af Danmarks største uddannelseskommuner og det giver os gode muligheder for at arbejde for at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. For dermed kan flere af vores unge tage en uddannelse lokalt, flere unge flytter hertil og det bliver nemmere for erhvervslivet at rekruttere de medarbejdere, de mangler.

Lokale virksomheder skal vokse: Vi har mange dygtige lokale virksomheder i vores skønne kommune. De skal have de bedste vilkår for at vokse og skabe flere arbejdspladser. Derfor skal kommunen ikke konkurrere med det private og bruge skatteborgernes penge på at udføre arbejde og produktion, som ligger bedst hos det lokale erhvervsliv.

Vision for Kgs. Lyngby: Vi er i fuld gang med en vision og handlingsplan for Kgs. Lyngby og her er det vigtigt at vores lokale virksomheder og handelsliv er engageret, men det skal ikke bare være i Lyngby by der er en række lokale virksomheder i andre dele af kommunen, som vi også skal passe på og sikre de bedste vækstbetingelser.