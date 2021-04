Debat: Vil vi have mere kollektiv trafik eller flere motorveje?

Regeringen har netop offentliggjort et udspil til en ny trafikinfrastrukturplan. Der er mange millioner i den, og den er ikke færdigbehandlet. Derfor er det er ikke helt uinteressant at se på, hvad der er i den for os i Lyngby-Taarbæk, og hvilken retning, vi gerne ser den bevæge sig i.

Men ambitionerne for den kollektive transport i planen, er uklar. Motorvejene fylder meget. Og hvor er de konkrete målsætninger om at få flere af os til at vælge mere kollektiv transport i fremtiden, som en nødvendig del af løsningen på vores klima- og trængselsudfordringer?

Midler i planen til at støjbekæmpe og renovere de veje og tilkørselsramper, som trænger til det, er godt for borgerne i Lyngby Taarbæk kommune. Det har vi brug for. Motorvejsdrømmene bør der til gengæld sorteres i. Forlængelsen af Hillerødmotorvejen kan formodentlig være med til at lette trængslen på Kongevejen, Lyngby Omfartsvej og Helsingør motorvejen. Omvendt må man også forvente at forlængelsen bare vil få flere til at vælge bilen fremfor toget, så lettelsen kan blive kortvarig. Flere elbiler og el-ladestandere er en af brikkerne til at løse klimaudfordringen, men ikke trængselsudfordringen. Hvis vi skal i mål med de ambitiøse mål, er en bedre og mere fleksibel kollektiv transport en nødvendig del af løsningen.