Debat: Vigtigt at alle kommer til stemmeurnerne

Det Grønne Område - 05. juni 2021 kl. 15:00 Af Gitte Kjær-Westermann, M-KB, spidskandidat (R)

God integration går begge veje - brug din stemme til kommunalvalget, også når du har anden baggrund end dansk!

Den 16. november har vi kommunal- og regionsvalg. Som borger med anden baggrund end dansk er det vigtigt, at du også stemmer.

For det første fordi de beslutninger, der træffes kommunalt, påvirker dit liv og din hverdag. Fx, indsatsen for at få dig i arbejde eller uddannelse, engelsksprogede dagtilbud og skoletilbud, hvordan vi modtager flygtninge og udlændinge, hvor meget hjælp du tilbydes, og hvordan dine børn integreres i skolerne.

For det andet fordi det er vigtigt, at du gør dit til at få valgt folk ind i kommunalbestyrelsen, som ikke taler ned til etniske minoritetsgrupper, som ved, at god integration går begge veje, og som vil træffe gode beslutninger i den ånd. Din stemme betyder noget.

Desværre er stemmeprocenten hos vores borgere med anden baggrund end dansk traditionelt meget lav. Dermed er deres indflydelse også lavere. Mange tror måske, de ikke kan stemme, hvis de ikke er statsborgere i Danmark. Sådan er det ikke til kommunal- og regionsvalg. Her kan du stemme, hvis du er over 18 år, bor her fast, er statsborger fra EU, Island eller Norge, eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

I Radikale Venstre mener vi, at vi skal turde at være ambitiøse på kommunens og borgernes vegne. God integration går begge veje. De, der kommer til os, skal ville lade sig integrere. Os, der er her i forvejen, skal ville integrere dem. Hvis den ene del mangler, fungerer integrationen ikke. Det er den visdom, vi bygger vores vision på i Integrationsrådet, hvor jeg har været formand sammenlagt 10 år. Vi skal stille krav, som går hånd i hånd med en målrettet, og om nødvendigt håndholdt, indsats, der hjælper borgeren fremad. Det er godt for kommunen, for borgeren og for næste generations forbilleder, at få borgeren hurtigt ud i samfundet, på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Dét er bæredygtig politik. Radikale Venstre i Lyngby-Taarbæk vil arbejde for:

- at flere borgere med anden etnisk baggrund oplever sig guided godt i mødet med systemet.

- at flere kommer ud og fastholdes i beskæftigelse, herunder en særlig opmærksomhed på kvinder og social kontrol.

- at flere borgere med anden etnisk baggrund deltager aktivt i det lokale demokrati og kultur- og foreningslivet.

- at flere børn og unge med anden etnisk baggrund klarer sig godt i skolen, så de har bedre forudsætninger for at gennemføre en (ungdoms)uddannelse.

- at skabe et større samarbejde med erhvervslivet om fritidsjob, praktik og arbejde.

- at flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund oplever en bedre sundhedstilstand og livskvalitet.

Vi opfordrer alle til at stemme til kommunal- og regionsvalget, også borgere med anden baggrund end dansk.