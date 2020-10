Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi vil have fartdæmpning af Kulsviervej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi vil have fartdæmpning af Kulsviervej

Det Grønne Område - 15. oktober 2020 kl. 13:00 Af Sys & Ole Bolm, Kulsviervej 107, Mo Lindum & Søren Freil, Kulsviervej 102, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

DEBAT Åbent brev til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ønske om etablering af fartdæmpning på Kulsviervej/nærdødsoplevelse.

Under henvisning til nærdødsoplevelse den 22. august 2020 ud for Kulsviervej 105, og efterfølgende henvendelse til LTK, den 27. august 2020, kan undertegnede boende Kulsviervej 102 og 107, informere om at vi har taget initiativ til en underskriftindsamling til støtte for etablering af fartdæmpende foranstaltninger på den del af Kulsviervej, der går fra Lystoftevej/Finlandsvej og ned til rundkørslen ved Dagli´ Brugsen.

Det er vores opfattelse, at både trafikintensiteten og den hastighed der køres med på Kulsviervej er steget kraftigt over årene. Ved sidste trafiktælling i 2017 [1] blev der målt en døgnpassage på 3.102 biler, hvoraf 17-20 % overskred hastighedsgrænsen på 50 km/t svarende til, at ca. 600 biler hver dag kører for stærkt. Ca. 45 biler blev målt til en hastighed på mellem 65-80 km/t!

Kulsviervej fra Lystoftevej/Finlandsvej til rundkørslen er en smal vej, fortovene er kun én flise bred, og vejen er på ingen måde bygget til høj hastighed. Risikoen for farlige situationer, er derfor meget stor. For nylig var Ole en halv meter fra at blive påkørt af en løsgående trailer tabt af en bil, der kørte med høj hastighed ud af rundkørslen på Kulsviervej (i sydgående retning), og traileren smadrede fronten på naboens bil, som var parkeret på matriklen. Denne situation var tæt på at koste Ole livet!

Kunder til og fra Dagli' Brugsen genererer meget trafik, og vi har oplevet flere farlige situationer her. Tilmed er Kulsviervej en meget brugt skolevej, hvilket kommunen allerede er opmærksom på. I "Skolevejs-projekt 2017-2020" er rundkørslen ved Dagli' Brugsen udpeget som et højt prioriteret anlægsprojekt. Vi påskønner projektet, men det er ikke nok, da trafikken til og fra rundkørslen fortsat vil ske med stor fart og acceleration. Derfor finder vi det afgørende, at den del Kulsviervej der strækker sig fra Lystoftevej / Finlandsvej til rundkørslen får etableret trafikdæmpende foranstaltninger - ligesom alle de fire øvrige veje til og fra rundkørslen har det.

Der er vedhæftet underskrifter fra 30 husstande på Kulsviervej, inkl. Daglig Brugsen og Restaurant Mythos. Der er uddelt til 33 husstande, og 30 har skrevet under, så over 90 % af husstandene ønsker fartdæmpning etableret.

DVi ser frem til hurtigst muligt at høre fra Jer, gerne med henblik på møde og dialog.