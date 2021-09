Debat: Vi skal ikke tage imod flere flygtninge

Vores folkevalgte politikeres vigtigste opgave er først og fremmest at passe på Danmark og danskerne. Det er vigtigt at huske på, at der er grundlæggende forskel på at evakuere folk i sikkerhed, og så på at bringe potentielt tusindvis af en befolkningsgruppe varigt helt til Danmark, hvor al erfaring viser, at de vil gøre Danmark fattigere og mere kriminelt.