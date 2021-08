Debat: Vi skal have flere seniorboliger og seniorbofællesskaber

Rart at der bliver bygget nye plejeboliger, men hvad med os seniorer der endnu ikke er så gamle, men savner en seniorbolig, og allerhelst et seniorbofællesskab hvor vi kan skabe et seniorliv sammen.

Hvorfor har vi ikke mere end denne ene på Lyngvang? Jeg har læst kommuneplanen og set at der i en del år har været fremsat et sådant ønske blandt rigtig mange af kommunes borgere. Netop et seniorbofælleskab kan udskyde behovet for at skulle ende på plejehjem og rigtig mange andre kommuner har set dette behov og efterlevet det. De kommuner der har sådanne seniorbofællesskaber ser en reducering af de offentlige udgifter, da livskvaliteten for mange især enlige, forbedres betragteligt.