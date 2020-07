Foto: Kenn Jørgensen

Debat: Vi skal have en folkeafstemning om den dyre renovering af rådhuset

Det Grønne Område - 18. juli 2020 kl. 15:00 Af E. Johannessen, Fyrhøjvej 29, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindre kan vel gøre det.

Rådhuset skal renoveres for en kvart mia. kroner, skriver DGO den 8 juli. Jeg formoder, at det er de samme bedrevidende partier, som stemte den forældede letbane igennem, der nu vil omdanne rådhuset til storrumskontorer på trods af, at man her under nedlukningen af Danmark, hvor en stor del ansatte arbejdede hjemmefra og efter sigende nød og satte pris på den ro og fred, det medførte, frem for storrumskontorernes uro, larm og forstyrrelser, der sinkede arbejdet.

Tilsyneladende er ombygningen til storrumskontorer det dyreste i renoveringen, men har politikerne spurgt medarbejderne, der skal arbejde under sådanne forhold, eller turde man ikke i lighed med letbanen?

Som mildning for det store beløb, som trods alt skal betales af ja, hvem mon, viftes borgerne om næsen med, at rådhuset også skal være borgernes. Ja, tak, men hvis borgerne ikke kan komme i forbindelse med de ansatte, hjælper det jo ikke.

Jeg har siden 25 juni forgæves prøvet at få forbindelse med Center for Arealer og Ejendomme. Ifølge et brev, jeg modtog den 23 juni angående renovering/overdragelse af Private Fællesveje her Fyrhøjvej, kunne jeg skrive en mail, hvis jeg havde spørgsmål desangående, hvilket jeg havde og skrev.

Jeg har endvidere flere gange ringet til omtalte kontor også til den samme person, men uden resultat. Ingen tager telefonerne. At stikke borgerne blår i øjnene ved at proklamere, at rådhuset også skal være åbent for borgerne, er latterligt, for uanset hvad vil rådhuset altid være kommunens højborg for magtbegær, arrogance og bedrevidende, og borgerne blot et besværligt vedhæng.

Hvad med en kommunefolkeafstemning om en kvart mia. kroner til rådhuset?