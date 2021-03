Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal have det maksimale ud af det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal have det maksimale ud af det

Det Grønne Område - 19. marts 2021 kl. 09:00 Af Christine Dal (V) Hummeltoftevej 81, Virum spidskandidat KV21 Kontakt redaktionen

Svar til Hr. Thomas Frederiksen. Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for, at LA's spidskandidat har gjort avisens læsere opmærksomme på, at vi i Venstre har fået en ny spidskandidat til kommunalvalget. Og give Thomas fuldstændig ret i, at det giver god mening, at jeg præsenterer Venstres holdning på vigtige områder, så mine kommende vælgere ved, hvor jeg står.

For mig som Venstre-kvinde og spidskandidat sætter jeg en ære i at sikre borgerne valgfrihed og value for money. Og så er jeg sygeplejerske og medlem af regionsrådet, hvor jeg de sidste tre år har beskæftiget mig med hele sundhedsindsatsen for kommunens borgere, så det ligger mig meget nært netop at kæmpe for ældre- pleje og sundhedsområdet, hvor jeg er helt inde i roden, af de udfordringer kommunen har.

Letbaneforløbet har jeg som interesseret borger naturligvis også fulgt tæt.

Jeg har selv i de sidste år prøvet at blive frarøvet ro, jord og livskvalitet på min familiegård i Frederikssund, hvor man har lagt en motorvejsbro tværs igennem vores jord og 10 meter fra mit hus.

Jeg føler virkelig med de borgere, der er og bliver berørt af projektet. Beslutningen om letbanen hører dog fortiden til, og som også vores borgmester skriver er det umuligt at stoppe, som det er nu.

Mit og Venstres ansvar er nu at sikre, vi får det maksimale ud af projektet.

Vi skal sikre det grønne omkring banen og støjsikring de steder, der bliver hårdt ramt. Vi skal sikre, at projektet og vores fælles penge, der har betalt det, ikke bliver spildt, tiltrække nye virksomheder og få etableret en løsning for de trafikale udfordringer, vi også vil opleve. Jeg vil gå konstruktivt til opgaven og til det kommende borgerlige samarbejde. Jeg ser frem til en dag at drikke en kop kaffe med LA's spidskandidat og drøfte, hvordan vi sammen kan løfte kommunen.