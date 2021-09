Foto: AdobeStock Foto: Photographee.eu/Photographee.eu - stock.adobe.co

Debat: Vi siger ja til seniorbofællesskaber

Det Grønne Område - 19. september 2021 kl. 18:16 Af Dorthe Minna Hansen, kandidat KV21 (S) Kontakt redaktionen

Selvfølgelig skal vi have seniorbofællesskaber i vores kommune. Det slog jeg på tromme for allerede ved sidste valg. Seniorbofællesskaber er en boform, der kombinerer privatliv og fællesskab, og det er der efterspørgsel på, også i vores kommune. Det går alt for langsomt med at komme i gang.

Bofællesskaber skal være tilgængelige for brede grupper af seniorer. Derfor skal vi tænke seniorbofællesskaber både på ejer-, andels- og lejebasis. Herunder som almene boliger, for der skal være bofællesskaber, der er til at betale på en folkepension.

Som kommune skal vi være mere proaktive. Vi skal ville medinvestere samt rådgive og hjælpe borgere i gang med den komplicerede proces, det er at skabe og bygge et bofællesskab. Realdania støtter udviklingen af seniorbofællesskaber rundt om i landet gennem partnerskaber med pensionskasser, private investorer og almene boligselskaber, netop med henblik på at gøre det nemmere og rentabelt for alle parter. Vi skal hægte os på denne udvikling.

Lyngby-Taarbæk er en eftertragtet kommune at bygge i, derfor kan og skal vi stille krav om mere socialt bæredygtigt byggeri. Fx når der skal bygges boliger på Firskovvej, en oplagt beliggenhed tæt på centrum og indkøbsmuligheder. Det handler om livskvalitet og om at kunne tilbyde flere valgmuligheder, når det kommer til bolig og fællesskab. Det giver tryghed og glæde at bo tæt på andre, som man har fællesskab med.