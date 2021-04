Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi politikere må trække i arbejdstøjet nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi politikere må trække i arbejdstøjet nu

Det Grønne Område - 24. april 2021 kl. 16:00 Af John Tefke, M-KB (K) Kontakt redaktionen

Regeringen har fremlagt en ny trafikplan for vejnettet i Danmark. Vi har i Lyngby-Taarbæk i forvejen udfordringer med den allerede eksisterende trafik i form af støj - den burde der også være en plan for.

I Lyngby har vi flere områder der er plaget af støj især omkring omfartsvejen og Helsingørmotorvejen og den nordlige del af Lundtofte/Hjortekær området.

Det er anerkendt, at støj er en helbredsmæssig skades påvirkning, som påvirker mange borgere til et dårligere liv. Støjen fra de nævne veje er Statens.

Det er både kompliceret og dyrt at dæmpe støjen eller at undgå den. Jeg skal indrømme, at jeg er ikke vild med at betale for noget andre egentlig burde betale for, nemlig Vejdirektoratet. Der er i den nye plan afsat penge til bekæmpelse af støjen, derfor skal vi nu på banen.

Derfor må vi her i kommunen forsøge at få ministeren i tale og se på vores udfordringer. Vi har tidligere forsøgt at skrive til Trafikministeren. Formanden for folketinges transport udvalg har i Det Grønne Område tilkendegivet, at der burde ses på udfordringen.

Vi kan ikke blive ved med at udvide vejnettet uden, at der tages fat om de udfordringer, der er med de eksisterende veje.

Vi må derfor i kommunalbestyrelsen igen trække i arbejdstøjet og få Folketinget og Vejdirektoratet til at rette projektørerne mod Lyngby-Taarbæks borgere og støjproblematikken, så der kan komme løsninger på bordet, det vil jeg arbejde for kommer til at ske.