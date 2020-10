Debat: Vi må have lov til at sænke hastigheden på Omfartsvejen

SF vil give kommunerne mulighed for at sænke farten på udvalgte strækninger. Udmeldingen kommer oven på regeringens udspil til et politiforlig. Her har regeringen lagt op til flere fotovogne og bøder for overskridelse af hastighedsgrænserne. Men ifølge SF er det ikke nok, hvis man skal have hastigheden ned på vejene. SF mener, at man bør give kommunerne lov til at sætte farten ned på udvalgte strækninger.