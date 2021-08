Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi kan så meget mere end det, vi skal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi kan så meget mere end det, vi skal

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 22:00 Af Bodil Kornbek (S), fmd., Social- og sundhedsudvalget, og Dorthe Minna Hansen (S), kandidat KV21 Kontakt redaktionen

Selvfølgelig skal vi bygge nyt hus til musikskolen, og det er der enighed om i kommunalbestyrelsen. Der skal være plads til at skabe musikalske fællesskaber med rum til tidssvarende undervisningsforløb og mulighed for at spille sammen på tværs af alder, instrument og musikalske interesser.

Men hvorfor nøjes med at gøre det, vi skal? Vi kan så meget mere.

I Socialdemokratiet har vi en ambition om et udøvende kunst- og kulturhus, hvor vi giver børn og unge mulighed for at udfolde deres kreative og musikalske interesser og talenter. Samler vi kunstarterne under samme tag vil det skabe nye og anderledes udtryk og bidrage til et stærkt og dannende kulturmiljø for børn og unge. Musik, billedkunst, drama, dans, litteratur kan med fordel supplere hinanden. Et kunst- og kulturhus, der tilbyder undervisning og udfoldelse indenfor de forskellige kunstarter, vil muliggøre fordybelse og samarbejde med det fagprofessionelle kultur- og kunstnermiljø i kommunen. Skoler og daginstitutioner vil kunne bruge huset som et kulturfagenes eksperimentarium. Og naturligvis skal de unge inddrages og have indflydelse på husets rammer og indhold.

Vi mener, at de skabende kunstarter og -fællesskaber generelt fylder for lidt i vores kommune.

Børn og unge skal i højere grad have mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser, både som publikum og som aktive i skabelsesprocessen. Kunst og skaben skal være tilgængeligt for alle børn og unge, i dagligdagen og uanset baggrund. I kunsten mødes, inspireres og provokeres vi.

Det er igennem kreative skaben, at vi formidler vores tanker, følelser, holdninger, drømme osv. Evnen til at være kreativ, innovere og skabe ting selv er også en væsentlig ingrediens i det miks af kompetencer vores børn og unge får brug for i deres fremtidige virke.

Derudover viser det sig, at det at arbejde med og forholde sig til forskellige kunstformer fremmer vores sundhed, fysisk som mentalt. Af mange grunde skal vi ikke kun gøre det vi skal, men det vi kan og vil.