Artiklen: Debat: Vi kan ikke bare lade stå til over for flygtningenes problemer

Debat: Vi kan ikke bare lade stå til over for flygtningenes problemer

Kvinderne er typisk karakteriseret ved meget begrænset eller ingen arbejdsmarkedserfaring samt helbredsmæssige udfordringer Iflg. Forvaltningen er det ikke realistisk for størstedelen af de aktivitetsparate flygtninge og familiesammenførte at blive selvforsørgende.

Derudover kan man ikke slå sig til tåls med, at det er urealistisk at aktivitetsparate flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsøgende.

Der skal ikke kun ses på rengøring og pleje/omsorgsområdet for kvinder. En del vil have sundhedsmæssige udfordringer, hvorfor dette heller ikke er realistisk.

For at få flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte i beskæftigelse er det væsentlig, at der startes med få timer og eventuelt starter med praktik og job med løntilskud samtidig med at eventuelle sundhedsmæssige og sproglige udfordringer afhjælpes.