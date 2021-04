Debat: Vi kan i Lyngby-Taarbæk Kommune helt sikkert blive bedre til at inddrage borgerne i udviklingen af vores lokalområder

Bygninger skal ikke kun være beholdere for boliger, erhverv og detailhandel. Bygninger skal også bidrage til attraktive byrum, hvor mennesker har lyst til at opholde sig.

Vi skal blive bedre til at stille arkitektoniske krav til bygherrer og bedre til som myndighed at følge op på igangværende byggeri.

Lige nu er man politisk i gang med et spændende visionsarbejde for udviklingen af Kgs. Lyngby. Der tales om grønne oaser, byrum og handel i samklang med bymidtens kulturarv.

Det er fantastisk, at Realdania støtter denne første og afgørende fase af udviklingsprojektet, for det indebærer solide rådgiverinput og erfaringer fra lignende byudviklingsprojekter.

Jeg håber også, at politikerne gør deres visionsudkast modtageligt for borgernes input, når den tid kommer. For vi kan i Lyngby-Taarbæk Kommune helt sikkert blive bedre til at inddrage borgerne i udviklingen af vores lokalområder.