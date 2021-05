Foto: AdobeStock Foto: soupstock - stock.adobe.com

Debat: Vi kan godt behandle anbragte børn bedre her i kommunen

Det Grønne Område - 25. maj 2021 kl. 20:30 Af Lars Bisgaard, spidskandidat KV21, Vores Kommune-LTK Kontakt redaktionen

Vores kommune-LTK vil godt kaste et lys på en glemt gruppe børn i Lyngby - Taarbæk kommune (LTK), nemlig de anbragte. Ja, selv i en "Velhaverkommune" som vores, er der familier, hvor det går skævt, og børn fjernes. I LTK ligger tallet på mellem 50-70 børn hvert år, som bliver anbragt uden for hjemmet. Denne lille sårbare gruppe kan godt tåle lidt opmærksomhed, ved det kommende kommunalvalg.

2 af de varme temaer i den kommende valgkamp, er pasningen af 0 til 5-årige børn og service til ældre. Når man tænker på børn i børnehaver & vuggestuer, så har de deres forældre til at kæmpe deres sag. De ældre på plejehjem har som regel en ægtefælde eller et voksent barn, som kæmper for dem. Men for de anbragte børns vedkommende, er det lige præcist den person, som skulle kæmpe for dem, der svigter.

For kommunerne i Danmark er disse børn en udgift. Måske husker du Guldborgsund Kommune, som hellere ville spare 100.000 per sagsbehandler, end behandle disse børn ordentlig. Jeg siger ikke at LTK behandler de anbragte børn dårligt, bare at det godt kan gøres bedre.

Et barn kan ifølge foreningen "De anbragte børns vilkår", opleve at have op til 33 forskellige sagsbehandler igennem de første 18 år af sit liv. Denne evigt skiften sagsbehandler og det at skulle fortælle sin historie om og om igen, vil få alle til at føle sig som blot et nummer i rækken. Sagsbehandlerne gør deres bedste, men husk; Det er ikke sagsbehandlerens job at uddele et kram, når situationen spidser til.

Derfor vil Vores kommune -LTK, gerne slå et slag for disse børn, og kæmpe for følgende ved det kommende kommunalvalg:

Fakta!

Ca. 42% af alle sociale sager, der ankes, taber kommunerne. Der er altså fejlbehandlet i ca. hver anden sag. Bemærk, at det kun ud af de sager der ankes! Regeringen vil nu indføre et krav om 2 sagsbehandler på hver anbringelses sag, med henblik på bedre sagsbehandling.

Der skal indføreres et lag imellem den kommunale sagsbehandler og barnet, hvor en "champion" skal hjælpe barnet. De skal være talerør for barnet, når det er op imod kommunen, skolen eller anden myndighed.

Denne "Champion" kan ikke opsige sit erhverv i mindst 5 år, uanset om barnet eller personen selv, flytter ud af kommunen.

Kun 8% af disse børn i Danmark, bliver anbragt hos "nær familie". Det samme gør sig gældende for børn i LTK, resten havner hos fremmede plejefamilier og på institutioner (ca. 50% på hver). Nær-familie er ældre søskende, onkler & tanter, eller bedsteforældre, eller har på anden måde familiære bånd til barnet. Australien er helt oppe på 50% af anbringelserne hos nær-familie. Et tal og en praksis, jeg synes vi skal stræbe efter at opnå i LTK.

Tilsvarende må flere gerne melde sig som plejefamilie, så vi undgår anbringelser på institutioner.

Der skal stilles krav til de anbragte børn.

Kun ca. 44% færdiggør folkeskolen, og kun 23% en ungdomsuddannelse. Plejefamilien/kommunen skal sikre, at der som minimum bestås en eksamen fra en ungdomsuddannelse. Og ønsker de anbragte videre støtte, kan det evt. ske frem til bachelorniveau. Herefter er de unge på egen hånd.

Anbragte børn er en stille og lille gruppe, som vi nemt kan hjælpe. En investering der betales retur, hvis bare børnene bliver sendt godt afsted.