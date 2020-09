Send dit debatindlæg til dgo.red@sn.dk senest fredag kl. 10.00

Debat: Vi har lært af erfaringerne fra foråret

Af Bodil Kornbek, formand for Social- og Sundhedsudvalget samt Dorthe la Cour, næstformand

Ældreplejen er igen ramt af Corona-restriktioner, men vi har lært af erfaringerne fra foråret.

Vi husker alle nedlukningen af ældreplejen i foråret. Vi er nu desværre igen nødt til at lukke delvist ned for at beskytte vores ældre og sårbare borgere.

Det betyder bl.a. besøgsrestriktioner på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejecentre samt de midlertidige pladser på Trænings- og Rehabiliteringscentret.

Målet er ligesom i foråret at sikre, at hverdagen bliver så normal som mulig for beboerne. Men denne gang er vi langt bedre rustet med viden og erfaringer.

Både ansatte, pårørende og de ældre selv har bidraget til at evaluere forårets nedlukning. Evalueringen viser, at nedlukningen påvirkede mange ældre og deres pårørende. Konsekvenserne har været mærkbare - både fysisk, mentalt og socialt. Heldigvis har vi lært af forløbet, og vi bruger nu vores erfaringer og viden til at skabe de bedste rammer og muligheder med de nye retningslinjer for besøg.

Evalueringen viser, at aktiviteter og besøg er helt afgørende for livskvaliteten, og derfor vil vi gøre vores bedste for at fastholde den kendte hverdag, så ændringerne opleves så lidt indgribende som muligt.

Det betyder blandt andet, at hjemmeboende borgere, som er visiteret til et kommunalt tilbud, stadigvæk vil få tilbud om aktiviteter. Aktivitetstilbud på Borrebakken udvides, og der bliver både indendørs- og udendørsaktiviteter, hvor det kan lade sig gøre og giver god mening. Trænings- og Rehabiliteringscentret holder også øvrige aktiviteter åbent. Aktivitetstilbuddene fortsætter fysisk, hvor de er - men i lukkede omgivelser, således lukkes cafeerne på plejecentrene ned.

For beboerne på vores plejecentre vil fast personale som aktivitetsmedarbejdere, musikterapeuter, fysio- og ergoterapeuter og sundhedsmedarbejdere sikre at aktiviteter, træning og samvær fortsætter og er genkendelige og tæt på den hverdag, de kender.

Information skaber tryghed i en anderledes tid, og derfor vil vi løbende informere de berørte borgere samt deres pårørende.

Vi må desværre forvente, at vi fra tid til anden vil opleve begrænsninger, som påvirker besøg og aktiviteter. Formandskabet vil sammen med Social- og Sundhedsudvalget og alle berørte parter gøre alt for at sikre en god og værdig hverdag for vores ældre selv i denne anderledes tid.

Restriktionerne træder i kraft mandag d. 14. september - og foreløbig frem til den 30. september. Læs mere på plejecentrenes hjemmesider.