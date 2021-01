Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi har en lang tradition for en musikskole - og den skal videreføres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi har en lang tradition for en musikskole - og den skal videreføres

Det Grønne Område - 21. januar 2021 kl. 17:00 Af Mette Schmidt Olsen (K), formand for Kultur - og Fritidsudvalget Kontakt redaktionen

Musik... Mere musik!

Musikskolens placering er ikke på plads. Men at vi konservative fortsat ønsker en musikskole, der udvikler og leverer talenter til den fremtidige musikscene, skal der ikke herske tvivl om. Lyngby-Taarbæk har en lang tradition for musikskole, og den skal videreføres.

I december måned havde jeg fornøjelsen at uddele musikamatørprisen til en ung mand, en blændende dygtig saxofonist, der afsluttede talentlinjen på musikskolen i juni.

Han skulle have været hædret allerede i foråret ved den årlige prisuddeling, men arrangementet blev, som så meget andet, aflyst. Vi kender årsagen. Sidst på året lykkedes det musikskolen at afholde en lille koncert af høj kvalitet - med afstand og håndsprit og ganske få publikummer. Det er altid fantastisk at lytte til den musik, vores musikskolelever frembringer.

For de er dygtige.

Dette må selvfølgelig først og fremmest tilskrives elevernes talent og vedholdenhed med at øve sig - men også musikskolens evne til at understøtte deres musikalske udvikling. Den har de formået at bevare på trods af, at de gennem flere år med jævne mellemrum er blevet udfordret af vandskaber og indeklimaproblemer.

Det har betydet flytninger rundt i kommunen til lokaliteter der fungerer - i mangel af bedre - men aldrig bliver optimale. Ny Lyngbygård, som gennem mange år har huset blandt andet orkestrene, og som har været en god og samlende ramme for musikskolen og koncerter, er også blevet fraflyttet.

Vi står med andre ord med en bygningsmæssig udfordring. Musik er et vigtigt element i vores liv og hverdag - og det er ikke blevet mindre tydeligt med de afsavn, vi i øjeblikket lever med. Vi kan ikke undvære musik.

Jeg er derfor glad for, at vi i kommunalbestyrelsen traf beslutning om én gang for alle at få afdækket om der er mulighed for at renovere Ny Lyngbygård og naturligvis økonomien i det. Herefter kan vi nemlig komme videre i processen og få vished for, om det er på Ny Lyngbygård musikskolen skal bo, eller om vi skal se efter helt anden placering.