Foto: Lars Schmidt

Debat: Vi har brug for en strategi for den trafikale infrastruktur

Det Grønne Område - 24. juni 2021 kl. 21:00 Af Ole Holtz-Nielsen, Frenderupvej 2, Virum Kontakt redaktionen

Lad os få en trafikal infrastruktur strategi i Lyngby-Taarbæk.

Når det kommer til trafik politik, er der ofte lavet aftaler på tværs af partierne, og det burde derfor være oplagt, at vi i kommunen får lavet en langsigtet plan, eller strategi. Vi kan nok alle blive enige om, at det først og fremmest skal være sikkert at begå sig i trafikken. Der skal også tænkes fremkommelighed, sundhed og miljø ind, mens det hele jo bindes sammen af økonomi.

Formålet med en strategi på området er, at vi ikke får lavet sporadiske mindre eller større investeringer, som lokalt set måske ser fornuftige ud, men som sætter økonomiske forhindringer for de langsigtede behov. Et godt eksempel på, hvor dette er gået galt er Ringbanen. Muligvis så det godt ud med en togforbindelse på tværs af omegnskommunerne, da beslutningen blev taget. De økonomiske konsekvenser vil dog ikke kun ramme lokale trafikale investeringer, men samtlige områder i vores kommune mange år frem. Man skulle i kommunen have vægtet investeringerne og efterfølgende driftsomkostninger op imod, hvad vi lokalt kunne have brugt pengene på.

Et andet eksempel er maling af pletter på nogle cykelstier. Formålet var vist nok at hjælpe studerende på Danmarks Tekniske Universitet med at finde vejen til Lyngby.

Jeg håber, at der på tværs af de politiske skel kan sættes nogle mål op, hvor man målrettet vil fjerne farlige trafikale forhold. Jeg kender ikke uheldsstatistikken for krydset Frederiksdalsvej og Grønnevej i Virum, men undrer mig meget over, at man lader cyklister, der skal lige ud, svinge til højre væk fra bilerne for så at lade dem krydse vejen ud foran de biler, der måtte dreje til højre. I de fleste kryds kan man tydeligt se, om en cyklist skal lige ud eller ej, fordi man lader cyklisten køre parallelt med bilerne helt frem til selve krydset. Hvis man samtidig placerer stoplinjen for bilerne et par meter bag cyklisterne stoplinje, er cyklisterne mere synlige.

Vi ved, at der er sundhedsmæssige konsekvenser ved trafikstøj og har med motorveje i kommunen en stor opgave med støjdæmpning. Vi skal simpelthen have en plan for at få dæmpet støjen fra de to motorveje.

Politikerne skal også have en plan for de mange veje, som er udpeget til private fællesveje. Der findes parallelle blindveje i kommunen, hvor beboerne på den ene vej skal betale al vedligehold, mens beboerne på den anden vej får al vedligehold betalt af samtlige skatteborgere i kommunen. Det er urimelig forskelsbehandling, som skal stoppes.