Debat: Vi er mange unge, der tager forholdsreglerne seriøst - vi er ikke så ligeglade, som I tror

Det Grønne Område - 02. december 2020 kl. 16:00 Af Clara Rose Niedziella, 2s, Virum Gymnasium Kontakt redaktionen

"Næste sommer" findes ikke, når du er ung.

Når mine forældre og deres omgangskreds snakker om deres gymnasietid, hører jeg dem altid omtale denne tid som noget særligt. "En tid man aldrig glemmer", "Husk, at nyd det!" og "3 år man aldrig får tilbage".

Men sådan kommer jeg ikke til at mindes min gymnasietid, når jeg en dag skal fortælle mine egne børn om min tid på gymnasiet.

Jeg kan fortælle dem om virtuel undervisning, aflyste gymnasiefester og nedsat socialt samvær. Jeg kan fortælle om en tid, hvor jeg skulle sidde hjemme på mit værelse og høre samtlige medier og politikere berette om, hvordan de unge opførte sig uansvarligt og respektløst under corona-krisen.

"Festglade unge mødes til piratfester under Coronaudbrud" og "Adfærdsforsker advarer: De unge bliver de store smittespredere" er eksempler på overskrifter, der fremstiller den unge generation som hensynsløse og fordrukne. Jeg er træt af den måde, hvorpå medierne portrætterer den unge generation. Vi bliver fremstillet som egocentrerede mennesker, ude af stand til at udvise samfundssind. Forestil dig, kære læser, hvordan det må være at skulle lægge øre til dette. Samtidig med, at alle de begivenheder og oplevelser, du har set frem til, forsvinder for øjnene af dig.

"Næste sommer" findes ikke, når du er ung. Sådan lyder et citat fra Norges sundhedsminister Bent Høje. Vi får ikke den tabte tid igen. De år, vi går i gymnasiet, er essentielle for vores personlige udvikling og identitetsdannelse. Disse år har betydning for, hvem vi bliver senere hen i livet. Det er "vigtige år", som vi bruger på at finde os selv og skabe vores identitet. Der er stor forskel på, hvor meget et menneske udvikler sig i alderen 15 til 20 år, i forhold til den ændring, der sker fra i voksenlivet fra 45 til 50.

Ja, vi overlever. En aflyst studietur eller 18-års fødselsdags er ikke jordens undergang, men når du er ung, er det disse begivenheder, du ser frem til.

Det at kunne glæde sig til noget giver motivation og kampgejst til at komme igennem de hårde dage og de mange afleveringer.

At blive udskammet af medierne hjælper ikke på vores motivation.

Selvfølgelig er der unge, såvel som voksne, der ikke mener, at regeringens forholdsregler gælder for dem. Men vi er mange, som bekymrer os om vores medmennesker. For vi er ikke så ligeglade, som I tror vi er!

