Debat: Velkommen til P- firmaernes faldgruber

Det Grønne Område - 02. oktober 2021 kl. 09:30 Af Robert Cole, Lundtofteparken 7, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Efter at Det Grønne Områdes redaktør Lars Schmidt i bladet d. 22/9 2021 kunne orientere læserne om Lyngby Storcenters nye parkeringssystem, er forvirringen blevet komplet. Så sent som d. 23/9, kunne jeg læse på det stort skilt over p-kælderen til Storcenteret, at man kunne holde i op til 3 timer, uden at skulle betale for parkeringen. Billedet som Det Grønne Område har hæftet til artiklen er derfor af ældre dato og ikke retvisende for nugældende regler.

Nu kan man nok ikke klage over at man kan holde længere uden at få p-bøder, men hvad der er et større problem, er at man på forhånd skal vide at der bliver foretaget nummerpladescanning og at man skal trække en billet. Dette startede i 2019 og betød, at mange lærte det nye system på den hårde måde, nemlig ved at få en bøde.

Nu skal systemet gøres endnu mere avanceret og man skal derfor nu have en app til ens mobiltelefon.

Her går det rigtigt galt. For det første, så skal ens mobil telefon være af en nyere dato, for at app'en virker, og dernæst så kan nogle mobiltelefoner ikke rumme alle de app som alle mulige firmaer forlanger at man skal have, specielt til transport, handel, Mobil Pay, Sundheds Platform og Corona pas. Et andet problem er, at parkeringsfirmaet startede med at hede APCOA FLOW, men nu pludselig hedder PARKPARK. I centerets p-kælder optræder også navnet Easypark, hvilke efterlader brugerne i konstant utryghed for at have gjort noget galt, som udløser en bøde.

Jeg har en ordning helt tilbage fra 2019 med APCOA FLOW, hvor der automatisk bliver trukket p-afgift når jeg parkerer i Lyngby Storcenter og den virker tilsyneladende også nu på Dyrhaveparkens p-plads, har jeg opdaget, men hvis man går ind på APCOA FLOW, så er det alene app løsningen som er muligt som betaling. Jeg kan dog konstatere at min gamle løsning stadig virker, men de mange forvirrende navne og betalingsløsninger efterlader brugerne af parkeringspladserne med en utryghed om hvor når den første p-bøde dumper ind ad brevsprækken.