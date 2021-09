Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vask af beholder til madaffald er hurtigst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vask af beholder til madaffald er hurtigst

Det Grønne Område - 13. september 2021 kl. 06:25 Af Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning Kontakt redaktionen

Poul Iversen spørger i Det Grønne Område om, hvordan formanden for Lyngby-Taarbæk tænker, man kan vaske beholderen til madaffald. Jeg svarer derfor på baggrund af egne erfaringer.

Jeg skal som ejer af et rækkehus i Brede sortere mere.

Det har Folketinget har vedtaget, så jeg må finde en løsning, der passer til min husstand. Beholderne har jeg stillet på fast underlag tæt ved vejen. Jeg følger generelt de 10 råd om pakning, som Lyngby-Taarbæk Forsyning har på hjemmesiden. Jeg har spulet beholderen med haveslange fordi den var snavset i bunden. En spand med vand og sæbe kan også gøre det. Jeg brugte en gulvskrubbe til at nå bunden. Udfordringen er at åbne lågerne forsigtigt. Bagefter stillede jeg den skråt til afdrypning over noget pap for at skåne beholderen når lågerne var åbne. Se fotoet.

Jeg har tænkt over, om man kan betale sig fra at få den vasket. Hvis det er en kvartalsordning, skal man vente for lang tid. Og hvis det er en tilkaldeordning, bliver det ekstra dyrt, og der er stadig ventetid. Der skal også aftales adgang til vand. Så selv om det for mig og andre ikke er en yndlingsopgave, er egen vask den hurtigste, bedste og billigste måde, hvis man vil undgå snavs eller vedvarende lugt.

En anden læser spørger, om der er en tys-tys ordning med ugentlig tømning med papirsposer.

Som formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning kan jeg fortælle, at det er der ikke.

Der er 100, der mangler. Det er bl.a. på Buddingevej, der under Letbanebyggeriet har særlige forhold og på Vintappervej, hvor skraldebilen ikke kan komme under broen. Samt nogle rækkehuse i tilknytning til boligselskaber, der kommer med i 2022. Det står på vores hjemmeside som information til borgerne.

Madaffald bruges til at udvinde biogas. For hver 100 kilo madaffald bliver 10-20 kilo sorteret fra til forbrænding. Mest papir og plastik. Resten bruges i biogasanlægget. Det koster det dobbelte at brænde frem for at udvinde biogas. Så hvor jo bedre vi sorterer, des mere biogas, og lavere takster på grund af mindre afbrænding.

Der diskuteres en ordning for tømning af madaffald hver uge om sommeren. Hvis der er lugt, vil den da i første omgang vare en uge. Der skal derefter vaskes, da lugten også sætter sig i beholderen. Nogle har ikke oplevet generende lugt og andre har. Man kan som husejer tilkøbe ugentlig tømning hele året for 1.250 kr. Nogle hundrede husstande har valgt det. Dilemmaet er, om tømning hver uge om sommeren skal være obligatorisk for alle, og derfor give en prisstigning for alle, eller om den skal være frivillig, og give en prisstigning, hvis man tilkøber den.

Tømning hver uge vil betyde mere trafik, flere skraldebiler og flere beholdere på vejene hver uge.

Det kan også betyde mindre sortering, da der kommer mere plads til restaffald og affald har en tendens til at ende der, hvor der er mest plads. Det giver mere afbrænding til høje priser, påvirker CO2 og miljøbelastningen. Det er ikke nogen let diskussion, for det er svært at vurdere, om vi med nogen tilvænning kan løse udfordringerne bedst ved at pakke bedre og vaske beholderen. Uanset valg af ordning vil den blive gennemført næste sommer. Vi skal finde den ordning, der bedst løser borgernes problemer.