Debat: Vandalisme i Taarbæk

Da jeg den 6. juli var ude at gå en tur med min hustru og hund på skovstien i den nordlige del af Taarbæk, mødte der os et meget chokerende og sørgeligt syn. Et af områdets smukkeste træer - et flere hundrede års gammelt egetræ udfor Strandvejen 693 - var blevet skamferet på det groveste. Hele kronen var fjernet. Tilbage stod kun stammen.

Jeg ringede straks til kommunen for at berette om vores oplevelse, og for at høre, om man kendte til sagen. Jeg blev lovet, at man ville undersøge sagen og vende tilbage til mig efterfølgende. Det er ikke sket. Ingen tilbagemelding.