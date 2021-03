Send til din ven. X Artiklen: Debat: Valgforbundet med V og K sikrer os imod stemmespild Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Valgforbundet med V og K sikrer os imod stemmespild

Det Grønne Område - 24. marts 2021 kl. 14:00 Af Nils-Peter Astrupgaard, Bydelenes Stemmer, kandidat KV21

Bydelenes Stemmer (Forventet liste Q) - lokalliste i Lyngby Taarbæk Kommune indgår i valgforbund med Konservativt Folkeparti (C) og Venstre (V) i kommunen. Vi har en række klare fælles synspunkter og samarbejdsmuligheder, og var også ved KV17 i valgforbund med C. Ved KV17 fik vi trods kort opstart op til valget et pænt stemmetal, hvilket vi takker for, og valgforbundet sikrede mod stemmespild.

I Q har vi en række markante sager, hvor vi adskiller os, idet vi bl.a. stadig finder det muligt at ændre teknikken i letbanen til såkaldt "Letbane på gummihjul" - eller eBRT og her vil vi udfordre lovgrundlaget samt opstille til Regionsvalget. De investeringer som er lagt, er ikke mistet - men måske langt større end nødvendigt. eBRT vil også gøre det muligt at få linje 400S helt igennem til DTU og bl.a. benytte den nye vej under viadukten og videre til Stadion og DTU's vestside - i stedet for som planlagt i dag, at stoppe i Bagsværd! Derfor vores valgsprog: "JA til letbanen - men IKKE på skinner!".

I Q vil vi generelt arbejde for bedre mobilitet og især cykelområdet skal opprioriteres - både ved skoler - men også på gennemgående ruter - som ikke nødvendigvis er udpeget som "supercykelstier". Buddingevej er et af eksemplerne, hvor der i øvrigt også mangler et letbane stop ved Nybrovej.

Fortove er også problematiske - især for den del af befolkningen, som er svagt gående og/eller benytter hjælpemidler.

Ligeledes mener vi, at Lyngby Vest har behov for et bydelsplejecenter, som gør det nemmere for pårørende at besøge sine kære. Et plejecenter kan dynamisk udnyttes ifm. Engelsborgskolen og dele lokaler alt efter de forskellige behov, som befolkningsudviklingen over årene giver anledning til.

Endelig skal en videre udbygning af kommunen stoppes udover de muligheder, som gives på Firskovvej og henover Lyngby Station, hvor en stor underjordisk P kælder under Jernbanepladsen vil kunne tilkøres direkte fra Omfartsvejen, så indkørsel fra vest mod Lyngby mere fordelagtigt vil benytte denne mulighed i stedet for Engelsborgvej og Buddingevej, hvor især sidstnævnte belastes yderligere af letbanen.

