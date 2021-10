Debat: Værdigt - også for de pårørende

Arkivfoto Foto: Free/Colourbox

Det Grønne Område - 26. oktober 2021 kl. 06:00 Af Anette Skafte, kandidat KV21/RV21 (NB) Kontakt redaktionen

Undersøgelser fra KL og Bedre psykiatri 2019 viste at omkring 2225 borgere i Lyngby-Taarbæk kommune levede med en psykiatrisk diagnose, der var over 900 med mere end en` diagnose. Det er vel og mærke udelukkende diagnoser registreret i hospitalspsykiatrien. Læg så alle dem til som har fået stillet en diagnose i almen praksis og/ eller hos privatpraktiserende psykiatere. De tal er desværre ikke blevet mindre.

Med psykisk sygdom følger endnu flere pårørende- både børn og voksne. Livet som pårørende kan være hårdt, og ansvaret og belastningen kan på sigt være meget opslidende.

Når psykisk sygdom rammer, går det ud over hele familien - men det tager systemet ikke nok højde for i dag. Mange pårørende bukker derfor under i forsøget på at få livet til at hænge sammen.

Antallet af børn og voksne, der mistrives og bliver psykisk syge, er kraftigt stigende, også i Lyngby-Taarbæk. Det er en uundgåelig menneskelig og økonomisk bombe der lure under vores kommune, hvis man, som den siddende kommunalbestyrelse har gjort de sidste mange år, fortsætter med at negligerer følgerne og fortsætter besparelserne i socialpsykiatrien. Der er behov for en mere holistisk tilgang i behandlingen, og der er behov for, at man ser på familien som helhed fremfor kun at kigge på patienten.

Pårørende til mennesker med psykisk sygdom bliver i alt for mange tilfælde efterladt på sidelinjen, mens deres værdifulde viden og erfaring går til spilde. Når pårørende bliver inddraget, har den syge betydelig større chance for at blive rask.

I Nye Borgerlige vil vi arbejde for en ambitiøs handleplan for de tusinder af borgere med psykisk sygdom og deres pårørende. Det skal ikke være en kamp at få hjælp til psykisk mistrivsel og sygdom.

Nye Borgerlige mener at inddragelse af pårørende bør have topprioritet. Vi skal sikre pårørende et bedre liv med mindre bekymring, stress og sygdom, pårørende skal have mulighed for struktureret undervisning, råd og vejledning og have redskaber til egenomsorg og trivsel.

Jeg vil arbejde for, at pårørendevejlederen bliver permanent, at vi får udarbejdet en ambitiøs og langsigtet psykiatripolitik i Lyngby-Taarbæk kommune. Vi skal have nedsat et PSYKIATRIRÅD, der varetager interessen for borgere med psykisk sygdom og deres pårørende med det formål at styrke og kvalificere dialogen og samarbejdet omkring psykiatrien. Det synes jeg som pårørende er vigtigt at kæmpe for.

Forebyggelse og investeringer i mennesker er den bedste måde at skabe et godt og økonomisk fundament for en kommune, så flest muligt kan tage hånd om egen tilværelse. Jeg er klar til at dedikere mig til kampen for et bedre liv til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.