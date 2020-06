Send til din ven. X Artiklen: Debat: Utilfredsstillende tilbagelevering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Utilfredsstillende tilbagelevering

Det Grønne Område - 25. juni 2020 kl. 16:00 Af Ole Holtz-Nielsen, Frenderupvej 2, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke tilfredsstillende tilbagelevering af private fællesveje.

Det er uden tvivl en stor opgave for kommunen at tilbagelevere de private fællesveje, eller rettere vedligeholdelsespligten til grundejerne med grunde op til vejene.

Det fratager dog ikke kommunen for ansvaret, og der synes ikke at være helt styr på opgaven.

I svar på nogle spørgsmål stillet af Kommunalbestyrelsen fremgår det, at alle relevante grundejere skulle have modtaget skriftlig besked om, hvorvidt ens vej er klar til overdragelse eller om der skal foretages udbedringer. Her er det langt fra alle, som har modtaget noget brev, heriblandt undertegnet.

Det fremgår også af svarene, at det fremover også vil være grundejernes ansvar at sikre afvanding af vejene. Det betyder bl.a. at regnvandsafløb og -brønde skal renholdes og jævnligt suges rene for grus, blade og andet, som i løbet af tiden kommer i afløbene.

Kommunen vil imidlertid ikke sikre, at de er rensede og afleder vand tilfredsstillende inden over leveringen. Her kan således ligge en stor, gemt regning til grundejerne.