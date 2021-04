Debat: Urimeligt, at uheldige byggerier sætter spørgsmålstegn ved udvidelse af idrætsmulighederne i Lyngby

Lyngby Boldklub er på mange måder et flot vartegn for Lyngby og har i de seneste år arbejdet engageret på at spille en social rolle i Kommunen. Nu fortjener klubben og alle med interesse for sport, at der etableres et nyt stadion. Og Kommunen har - at dømme efter artikler - også intentioner om at gøre noget ved sagen.