Foto: Signe Steffensen

Debat: Ulækkert med stinkende affald her i det grønne område

Det Grønne Område - 11. august 2021 kl. 15:00 Af Kim Arnesen, Parcelvej 78A, Virum Kontakt redaktionen

Tak for, at I fremragende vis får dokumenteret det narrativ, som LTF opstiller i sin årsberetning.

På side 4 i jeres 4. august udgave refererer I, at der er fuld fart på forsyningen og, at LTF er kommet godt gennem coronaåret 2020.

Set ud fra LTF's ledelse er det selvfølgelig et ønske om at indgyde borgerne et indtryk af, at det går godt.

Det gør det sikkert også set fra ledelsens profitmaksimerende synspunkt!

Heldigvis dokumenterer I så på side 8 i samme udgave, at det ikke er borgernes opfattelse.

Indlæg 1: Udskiftning af vandmålere.

Udover hvad der skrives om i indlægget kan oplyses, at disse vandmålere blev udskiftet for få år siden for at få elektronisk aflæsning.

LTF valgte bare en leverandør, der installerede vandmålere, som ikke kunne aflæses elektronisk. LTF hævder godt nok, at man har fået kompensation fra leverandøren, men det dækker nok ikke LTF's eget tidsforbrug samt borgernes tid. Undertegnede betalte herudover 8.000.00 kr for at løsgøre måleren på min side.

Indlæg 2: Billeder af skraldebøtter fra Taarbæk Strandvej.

Skraldespande, der står på vejen, stinker og er ikke et kønt syn. Pga. en streng fortolkning af Arbejdstilsynets regler, (stigningsprocent, belægning, bevoksning mm) er mange nu tvunget til at sætte sine spande ud på vejen.

Nogle, f.eks på Malmmosevej skal derfor trille sine beholdere ned til vejen (70 meter) og op igen. Fint for os raske personer, og ikke mindst billigere for LTF, men for ældre borgere absolut ikke borgervenligt.

Det skal hertil nævnes, at de anvendte "skraldebiler" tit går i stykker og først kommer dagen efter. Man er derfor tit nødt til at checke flere gange for at vide, at containeren er blevet tømt.

Indlæg 3: Ny affaldshåndtering er ulækker og uhygiejnisk

De gamle papirsække er blevet udskiftet til plastcontainere, og det er besluttet kun at tømme hver 14. dag. Som følge af, at spandene nu skal stå helt ude ved vejen, jfr. adgangskrav (se pkt 2) er det nu umuligt at gå en tur uden at blive overvældet af en utrolig stank samt i disse dage udsætte sig for hvepsestik. 12 dage gammelt fiskeaffald dufter ikke godt.

Nogle gange går der tydeligvis hul på de poser, der bliver lagt i 2-kammer beholderne. LTF har så indført, at det er borgernes ansvar at på tage sig den nye opgave med rengøring af containerne.

Jeg har tidligere fremsendt billeder fra Parcelvej fra dagene op til afhentning af storskrald. Det er selvfølgelig ikke LTF's ansvar, at nogle husstande vælger at sætte storskraldet ud flere dage før afhentning,

Men det er LTF's ansvar, at det, på grund af nedbrudte biler bliver afhentet en eller to dage senere. Parcelvej ligner i dagene optil afhentning en losseplads. Spørgsmålet er, om det er en fornuftig ordning.

Da vi flyttet til Virum, var det en del af det grønne område. Det er det stadigvæk; men nu ikke pga. af træer, men grønne affaldsbeholdere. Men det var også før LTF blev udskilt som selvstændige selskaber og dermed profit orienterede virksomheder.

Da borgmesteren jo er eneejer af de fleste af LTF's selskaber er det jo i sidste ende borgmesterens ansvar. Tror det vil være et godt tema til kommunevalget.

Som Erik Enkegaard skriver i sit indlæg; Dette er en hastesag!!

Jeg skal oplyse om, at jeg er medlem af LTF's kundepanel og, at jeg søger opstilling til bestyrelsen i LTF vand og spildevand.