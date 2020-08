Send til din ven. X Artiklen: Debat: Uforståelig lav prioritering af skoleelevernes sikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Uforståelig lav prioritering af skoleelevernes sikkerhed

Det Grønne Område - 21. august 2020 kl. 15:00 Af Niels Wellendorf, fmd., Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cyklistforbundets kommentarer til punkt 16, Status og forlængelse af skolevejsprojekt 2017-2020 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2020

Cyklistforbundet finder det særdeles beklageligt og helt uforståeligt, at der ikke er afsat tilstrækkeligt med midler i budgetterne til at få realiseret de mange gode og helt nødvendige sikkerhedstiltag på skolevejene. Og derfor ikke mindre beklageligt, at der nu lægges op til blot at forlænge den periode, hvor der skulle have været udført de foreslåede tiltag. Og helt uden at der samtidig tages stilling til en tilstrækkelig finansiering.

Der har igennem mange år løbende været udarbejdet nye, reviderede skolevejsanalyser og tilhørende skolevejsprojekter, men dette har aldrig været fulgt op med tilstrækkelige bevillinger.

For år tilbage var der en meget lille årlig rammebevilling, der dog kun tillod gennemførelse af et meget begrænset antal projekter. At man nu kun kan gennemføre projekterne ved salg af arealer og ikke med en fast årlig bevilling medfører jo at der reelt ikke udføres nogen ordentlige projekter.

Der har ved sidste skolevejsanalyse ligget et stort arbejde med at afklare hvor der er farlige forhold for skoleeleverne, ikke mindst blandt skolernes elever og forældre. Hele dette arbejde synes nærmest spildt med den helt uforståelige lave prioritering af skoleelevernes sikkerhed i Kommunalbestyrelsen.

Cyklistforbundet foreslår, at der i stedet for en forlængelse af skolevejprojektet, fremover i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes et fast rammebeløb, der har en størrelse, så det kan sikres at der reelt sker en gennemførelse af skolevejsprojekterne indenfor en kortere årrække.

Og at der stadig gennemføres en 4-årlig analyse at skolevejene, for herved løbende at kunne opdatere skolevejsprojekterne.

