Debat: Udvikling af DTU Lyngby Campus

Det Grønne Område - 29. august 2020 kl. 10:30 Af Ina Borup Nørløv, sektionsleder Plan- og Projektudvikling, DTU Campus Service Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om kort tid vil 2.641 unge, der har valgt at studere til ingeniører på DTU, myldre ind på universitetets campusser. Det er en stigning på 9 %. Vi glæder os til at byde dem velkommen og til, at de bliver en del af de 12.000 studerende og 6.000 ansatte, der studerer, forsker og arbejder på DTU. Og som alle på forskellige måder medvirker til at skabe bæredygtige teknologiske løsninger for mennesker og samfund.

De fleste starter på Lyngby Campus, og størstedelen sætter deres ben på campus for første gang. Flere af de studerende vil også blive borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, nogle vil flytte ind i studieboliger på campus, andre på kollegier og lejligheder i kommunen. De vil bruge Lyngby centrum og byens mange unikke kvaliteter. Men de vil først og fremmest have campus som deres fysiske rammer i dagligdagen, og derfor er en af vores opgaver at skabe et levende campusmiljø i høj kvalitet på selve campusområdet. Med flere steder at bo og købe ind, flere steder at kunne spise, mødes, dyrke sport og opleve kunst. Slet ikke kun for vores egne, men i høj grad også for vores naboer, og besøgende. Ikke som en konkurrence til Lyngby centrum, men som et supplement, der er med til at skabe et levende område. Vi har et stort ønske om at naboer og nærmiljø bruger DTU's campus som en universitetspark med forskellige typer af tilbud og kvaliteter.

Inden for de sidste 10 år har DTU haft fokus på at højne kvaliteten af de fysiske rammer med nye og opgraderede forskningsfaciliteter og innovationsfremmende studie- og læringsmiljøer. Det har bevirket at vi i dag rangerer som internationalt eliteuniversitet, og at DTU i dag er et efterspurgt og anerkendt universitet blandt studerende og forskere fra hele verden. Det er vi stolte af, og den position vil DTU selvfølgelig gerne fastholde og styrke.

Vores overordnede redskab til at udvikle campus er en Strategisk campusplan. DTU har en vision om at skabe en bæredygtig campus, der er integrerende og forbinder fagligheder, mennesker og det omkringliggende samfund og åbner sig op mod omverdenen som en attraktiv og inviterende campus, man gerne vil være en del af og samarbejde med.

Den Strategiske campusplan er ikke en masterplan, der konkret beskriver fremtidsscenarier, da fremtiden af gode grunde ikke er kendt. Campusplanen skal sikre en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling af Lyngby campus med en høj kvalitet. Den angiver mål og retningslinjer for hvordan landskabet, arkitekturen og bevægelse rundt på campus skal understøtte visionen.

Vi ved at mange borgere ønsker at lære DTU bedre at kende, og gerne vil bliver klogere på den banebrydende forskning, som foregår inde i bygningerne. At kunne anvende vores kantiner, og at blive invitereret indenfor til at høre om den nye arkitektur, der føjer sig til campus. Det arbejder vi på: Her i sommer har vi blandt andet haft sommeruniversitet for lokale børn og unge, og det har været en stor succes. Vi har gennem nogle år inviteret til DTU-honning arrangement, mange haveejere har været forbi og hente kompostjord fra campus, og med en podcast i øret, kan man i eget tempo bliver klogere på DTU's kunst og arkitektur. Vi kommer til at tilbyde flere rundvisninger til de forskellige nye bygninger, og har i det hele taget et ønske om at kunne tilbyde mange flere af den slags arrangementer på campus.

Vi har også et ønske om at, DTU og Lyngby centrum bliver tættere forbundet. Det er RetailTech Lab i Lyngby Storcenter et godt eksempel på. Et testcenter for teknologiske løsninger til detailhandlen, og et nyt mødested for iværksættere, detailhandel, studerende og forbrugere. RetailTech Lab er muliggjort af Science City Lyngbys mere end 80 medlemsvirksomheder og institutioner, DTU, og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Rent fysisk bliver DTU og byen bedre bundet sammen når letbanen står klar i 2025. Og om kort tid bliver en opgraderet cykelforbindelse mellem Lyngby centrum og DTU indviet. Et projekt der er realiseret i et samarbejde mellem Science City Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU med det formål at styrke den bløde trafik og forbindelsen mellem campus og centrum. En cykel- og gangsti, der forbinder den nordlige campus med kommende kollegiebyggerier på den anden side af campus, er også i pipeline.

Trafik og mobilitet er et andet fokusområde i vores udvikling. DTU ønsker at styrke den bæredygtige mobilitet med mere fokus på gående og cyklister, samtidig med at bilisterne får bedre mulighed for at parkere inde på campus. I forhold til placering af parkeringspladser skal DTU placere parkeringspladser på campus i henhold til gældende lokalplans bestemmelser, der er besluttet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder blandt andet, at hvis DTU bygger mere skal der tilsvarende anlægges flere parkeringspladser på campus. DTU er, som alle andre i kommunen, interesseret i at trafiknettet i vores by skal have god fremkommelighed. Når DTU arbejder med udviklingsplaner bliver de derfor fulgt op med trafikanalyser, så blandt andet placering og mængden af parkeringspladser afstemmes med behov og fremkommelighed.

At udvikle en bæredygtig campus ligger højt på vores dagsorden og vi er ambitiøse. DTU har valgt at bygge bæredygtigt efter bæredygtighedscertificeringen DGNB GULD, både når vi bygger nyt og renoverer eksisterende bygninger. Desuden har vi netop fået DGNB præ-certificeret hele Lyngby Campus som bæredygtigt byområde. Det er pt. det største område i Danmark som har opnået en sådan præcertificering.

DTU's opgave er at udvikle universitetet, så det kan leve op til målsætningen om at være et eliteuniversitet der kan virke til gavn for det samfundet. Det er derfor nødvendigt at udvikle universitetet, hvilket den Strategiske campusplan angiver rammen for, så der sikres en høj kvalitet og en campus, der er velintegreret indadtil og udadtil. Vi ser frem til et godt samarbejde med kommune og naboer om at udvikle campus til glæde både for universitetet og for kommunen som helhed. DTU arbejder konkret på en proces med borger- og interessentinddragelse i forhold til campusudvikling, der vil iværksættes i indeværende år.