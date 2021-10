Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Udokumenterede påstande om, at kommunen træffer beslutninger på handicapområdet for at spare penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Udokumenterede påstande om, at kommunen træffer beslutninger på handicapområdet for at spare penge

Det Grønne Område - 09. oktober 2021 kl. 06:42 Af Majbrit Pedersen og Arne Christensen, kandidater (SF) Kontakt redaktionen

I uge 37 blev der bragt et læserbrev med en skræmmende overskrift: "Handicappede ud af kommunen". Et skræmmende og rystende budskab, som SF tager skarp afstand fra. Vi forstår, at det er redaktionen, som har forfattet overskriften til læserbrevet. Redaktionen har efterfølgende beklaget overskriften, da den kan misforstås!

Forfatteren til læserbrevet, Annette Skafte, kandidat til KV21 for Nye Borgerlige, giver udtryk for, at myndighedsansvaret i forhold til borgere med handicap, skal flyttes ud af kommunen. Det er et synspunkt, men kommunen har ikke kompetence til at beslutte en sådan ændring. Det er i Folketinget, hvor der i øvrigt aktuelt foretages en evaluering af det specialiserede socialområde bl.a. med henblik på at vurdere, om hele eller dele af handicapområdet skal flyttes fra kommunerne.

I læserbrevet henvises til mange ankesager på børne- og voksenhandicapområdet, og der fremsættes udokumenterede påstande om, at kommunen bevidst træffer beslutninger for at spare penge. Det tager SF afstand fra.

Det er SF´s opfattelse, at vi har dygtige sagsbehandlere, som yder deres bedste i en hård og presset hverdag. Lovgivningen er kompliceret, og der kommer ofte ændringer til lovgivningen på det sociale område.

SF er enig i, at antallet af ankesager skal ned. Det sker ikke alene ved at flytte myndighedsansvaret, men ved at tilføre flere ressourcer og mere specialviden til sagsbehandlere, samt ved at inddrage borgerne mere i sagsbehandlingen. Det vil bidrage til at kvalificere sagsbehandlingen og forbedre borgernes retssikkerhed. Antallet af ankesager er bl.a. også et udtryk for, at hele området har været ramt af utallige besparelser i en længere årrække. For mange ankesager vedrørende støtte til handicappede er i øvrigt ikke alene et problem i vores kommune, det gælder stort set alle kommuner.

Det store spørgsmål om, hvor sagsbehandling og myndighedsansvar i forhold til borgere med handicap skal forvaltes, er for os at se først og fremmest et økonomisk spørgsmål. Det vil ikke ændre noget blot at flytte myndighedsansvaret.

I følge nærhedsprincippet er der bestemt fordele ved, at kommunen har myndighedsansvaret og kompetencerne på området. Når det er sagt, er det også SF's opfattelse, at der er behov for mere tværkommunalt samarbejde i forhold til fx drift af botilbud mv. I SF afventer vi, at Folketinget tager stilling til, hvor handicapområdet skal placeres i den administrative struktur - kommunalt/regionalt/statsligt. Indtil det er afgjort, skal vi støtte borgerne bedst muligt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi skal undgå, at borgerne oplever, at de skal kæmpe med det system, som jo er til for at hjælpe.