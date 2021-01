Send til din ven. X Artiklen: Debat: Udligningen rammer Lyngby-Taarbæk hårdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Udligningen rammer Lyngby-Taarbæk hårdt

Det Grønne Område - 08. januar 2021 kl. 18:30 Af Magnus Von Dreiager, Kommunalbestyrelsesmedlem (C) Kontakt redaktionen

2020 er nu blevet til 2021, og der er mange grunde til at tro, at det nye år bliver bedre end det gamle. Når det handler om den kommunale udligningsordning er det dog desværre en undtagelse. Den socialdemokratiske regering indgik nemlig sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet en ny aftale om den kommunale udligningsordning som har sendt en stor ekstraregning afsted til en række kommuner, heriblandt hos os i Lyngby-Taarbæk.

En beslutning på Christiansborg som har fået konsekvenser for borgerne i Lyngby-Taarbæk, da en enig kommunalbestyrelse ved sidste budget gik sammen om at dække den ekstraregning, som aftalepartierne har sendt til Lyngby-Taarbæk i form af en skattestigning på 0,68 %.

Allerede efter første møde blev Det Konservative Folkeparti smidt ud af forhandlingerne på Christiansborg og aldrig inviteret til et møde igen. Ruten var lagt. De konservative kommuner skulle betale regningen. Sådan endte det desværre også med at blive, fordi Venstre gik med i en socialistisk aftale, som ikke belønner kommuner for at tiltrække arbejdspladser til ens kommune.

Alligevel skriver de to lokale Venstre-politikere, Christine Dal og Jens Dissing Odgaard i Det Grønne Område før nytår, at Venstre har sat tydelige aftryk på udligningsaftalen og sparet borgerne i Lyngby-Taarbæk for mange penge. Ganske vist var den socialdemokratiske regerings udspil endnu værre, men det svarer til at sige, at man møder en tyv som vil stjæle hele ens taske, mens man så bagefter skal være taknemmelig for, at tyven kun tog ens pung. Det giver ikke mening.

Det bedste for alle borgerne i Lyngby-Taarbæk havde været, hvis Venstre ikke var gået med i aftalen, for så havde der nemlig ikke været 90 mandater bag aftalen. Sådan endte det desværre ikke, og der blev skabt et flertal på Christiansborg som gjorde det dyrere at være borger i Lyngby-Taarbæk. Lad os håbe, at 2021 bliver et år uden flere ekstraregninger til Lyngby-Taarbæk med Folketinget som afsender.

