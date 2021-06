Send til din ven. X Artiklen: Debat: Uddannelseslukninger vil svække Lyngby som Vidensby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Uddannelseslukninger vil svække Lyngby som Vidensby

Det Grønne Område - 03. juni 2021 kl. 12:58 Af Christian Rømer Thulstrup,Næstformand - Polyteknisk Forening og Marianna Lubanski Administrerende Direktør - Science City Lyngby Kontakt redaktionen

Torsdag d. 27/5 kom Regeringen med der deres nye udspil, "Tættere på - Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund". Her lægges der op til, at der nedlægges 10% af alle studiepladser på videregående uddannelser. Alene på DTU i Lyngby vil det svare til, at man nedlægger 1000 studiepladser.

Vi er utrolig bekymret for, hvad det kan have af konsekvenser for både uddannelseskvaliteten og studiemiljøet på DTU, men også hvad det kan have af konsekvenser for Lyngby som en Vidensby.

Det er ikke udelukkende DTU, der gør Lyngby til en Vidensby. Det skyldes i stor grad også de mange videnstunge virksomheder, såsom Microsoft, Novozymes, Haldor Topsøe, COWI og Hempel, der har afdelinger i Lyngby, hvilket bigrager positivt til lokalområdet. Som udviklingen fortsætter, kommer virksomheder ikke til at miste behovet for den højt specialiserede arbejdskraft som vores uddannelser giver - tværtimod. Nærheden til DTU og de studerende er utrolig vigtig for mange af vidensvirksomhederne, der ofte rekrutterer de unge allerede under deres uddannelse.

Den stærke faglighed som vi opnår gennem vores studietid, kommer ikke ud af ingenting. Det kræver en bred vifte af dygtige undervisere fra en lang række områder. Når man så vælger at skære antallet af studiepladser, så kommer det uden tvivl også til at betyde noget for antallet af undervisere, der kan være ansat. Dermed kan den bredde af undervisning også blive truet, så vi som studerende i fremtiden ikke har lige så god adgang til denne vidensbase. Samtidig kan det være problematisk at opretholde niveauet og antallet af de essentielle laboratorier for undervisning. Færre dygtige forskere og unikke laboratorier, vil igen ofte skade relationen til de omgivende vidensvirksomheder.

Når man taler uddannelse, så kan man ikke ignorere studielivet. Det er essentielt, at alt det omkring undervisningen også er i orden, ellers får man ikke det optimale ud af undervisningen. Et mindre antal studerende vil betyde, at man har sværere ved at skabe et bredt netværk med meget diversitet. Dette netværk er utrolig vigtigt, da det er her man kan søge støtte, når tingene er hårde, og et perspektiv, der ikke udelukkende kommer fra folk på samme uddannelsesretning, kan have utrolig stor værdi, når store problemer skal løses. Studieliv giver også det lokale handelsliv omsætning, det giver boligsøgende unge og boligsøgende internationale forskere og undervisere, alt sammen til gavn for Lyngby.

Generelt kan det siges, at nedlæggelse af studiepladser vil have store konsekvenser for de studerende, underviserne og lokalområdet.