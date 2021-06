Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tvangsfordeling er en katastrofe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tvangsfordeling er en katastrofe

Det Grønne Område - 30. juni 2021 kl. 16:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, spidskandidat KV21 (NB) Kontakt redaktionen

Tvangsfordeling er en katastrofe for bade eleverne og gymnasierne!

Et politisk flertal i Folketinget har stemt for en omfattende tvangsfordeling af eleverne pa landets gymnasier. Det er intet mindre end en katastrofal aftale. Centralt står nemlig, at gymnasier fremover skal optage elever på baggrund af deres forældres pengepung. Opfyldelsen af unge menneskers uddannelsesønsker bliver således betinget af, hvilke jobs deres forældre har.

Aftalepartierne italesætter aftalen som et forsøg på at blande elever på baggrund af forældrenes indkomst for at skabe en mere socialt mangfoldig sammensætning på landets gymnasier. Men i virkeligheden handler det om at få fordelt muslimske elever ud på danske gymnasier - og omvendt fordele danske elever ud på indvandrergymnasier.

Det er urimeligt at tvinge Lyngby-Taarbæks og resten af landets mest velfungerende gymnasier til at deltage i dette integrationseksperiment. Det er uacceptabelt, at forsøge at løse årtiers fejlslagen udlændingepolitik gennem den sakaldte »klassekammerat-effekt«, der siger, at hvis man blot har ressourcestærke klassekammerater, bliver man selv løftet fagligt og socialt. Regningen for politikernes svigt skal ikke lande i teenageværelset.

Danske unge skal ikke tvinges til at ga på et gymnasium langt væk fra deres venner og bopæl. Der er intet grundlag for at drive sociale eksperimenter med vores unge mennesker og gymnasier.

Løsningen på problemerne med parallelsamfund og indvandrergymnasier er todelt. Vi skal først og fremmest løse udlændingepolitikken fra bunden, så vi får sat en prop i tilstrømningen fra Mellemøsten. Uden det vil problemerne fortsætte og blive værre.

Samtidig skal vi løse det konkrete problem med dårlige fungerende indvandrergymnasier. Den oplagte løsning på det problem skal findes ved at hæve karakterkravet for at blive optaget i gymnasiet. På den måde vil mange af de elever, der udgør problemet, automatisk blive sorteret fra for at komme i gymnasiet. Og dem, der ikke opfører sig ordentligt, skal selvfølgelig smides ud.

Tvangsfordeling af elever er et voldsomt indgreb og opgør med det frie valg, og der er ingen evidens for, at det vil løse noget som helst.

Denne form for socialistisk tænkning er skræmmende! Regeringen hjemtager stadigt mere magt over danskerne. I Nye Borgerlige vil vi en anden vej. Vi mener danskerne skal bestemme mere og politikerne mindre.

Politikerne skal holde fingrene væk!