Debat: Trods Sorgenfri Torvs ringe forfatning og manglende vedligehold er det stadig attraktivt at drive forretning på torvet

Det Grønne Område - 15. juli 2021 kl. 18:45 Af Jan Fritzbøger, fmd., Vores Sorgenfri Kontakt redaktionen

Peter Windfeld angiver i sit læserbrev i DGO om Sorgenfri Torv med reference til Vores Sorgenfris samling af ekspertudsagn om torvet, at: "Desuden er det nemt at råbe op og bruge andres penge uden at forsøge at analysere de to kurver, der udgør indtægter og udgifter.

Vores Sorgenfri har analyseret Sorgenfri Torvs økonomi. De offentligt tilgængelige regnskaber viser at Sorgenfri Torv har haft et driftsoverskud på 33,1 mio. dk de sidste 7 år. Dette til trods for ledige lejemål, der ikke skyldes manglende lejer-interesse, men at der kun kan opnås meget korte lejekontrakter. Så trods torvets ringe forfatning og manglende vedligehold, er det stadig attraktivt at drive forretning på torvet. Og torvets ejere tjener penge på det.

Tænk hvis bare en mindre del af de 33,1 mio. dk var gået til vedligehold. Så ville Sorgenfris borgere have haft et smukkere torv at bevæge sig på, og Peter Windfeld og alle andres ønske om "at der skal ske noget" kunne blive opfyldt. Ikke mindst de forretningsdrivendes ønske om at kunne spare på varmeregningen om vinteren. Hvad tænker K/S Sorgenfri Torv om situationen?