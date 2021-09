Artiklen: Debat: Trafiksikkerheden tilsidesættes for at spare penge - det er grotesk

Et farligt vejsving. Hækken har de sidste par måneder vokset sig højere, over 2 meter og bredere, så oversigten af modkørende biler har været umulig.

Driftslederen af vej og park fortæller, at kommunen kun klipper hækkene en gang om året pga. besparelser. Det vil sige, at ledelsen, og dermed mener jeg vores kære borgmester Sofia Osmani, tilsidesætter trafiksikkerheden for at spare penge. Det er grotesk.

Se så at få fjernet de containere for trafiksikkerheden, der står samme sted. I brev foranlediget af borgmesteren 27/1 2015 citerer jeg ordret "det er ikke endeligt afklaret, om de nævnte containere vil blive fjernet i forbindelse med den nye affaldsordning. Hvis de ikke bliver fjernet, vil containerne blive flyttet, så de ikke udgør, den nævnte gene for trafikken".

Det er kun 6 år siden, kan man ikke stole på, hvad borgmesteren siger? Og så har vi diskuteret u klippede hække, og renholdelse af fortove siden 3/10 2016. Jeg ser folk med trækkende kufferter og unge mødre med barnevogn gå på cykelstien, når jeg spørger om, hvorfor de går der, lyder svaret, man kan jo ikke komme frem på fortovet for u klippede hække og højt ukrudt. Brug nu jeres ret til at klippe hækkene, som andre kommuner gør, og send regningen til beboerne. Det koster ikke noget, det må kommunen da have råd til.