Debat - Torben Træsko svarer på kritikken: Cirkusrevyen sikrer et godt og trygt besøg

Det Grønne Område - 19. maj 2021 kl. 10:00 Af Torben Pedersen, direktør, Cirkusrevyen

Nu er Cirkusrevyen endelig i gang igen efter et års pause, og hvor har vi glædet os til at byde vores gæster velkommen tilbage i teltet til Cirkusrevyen, og det ser heldigvis ud til at være gensidigt. Vi trænger alle sammen til et godt grin og kigge tilbage på den mærkværdige tid, vi lever i.

Under hele coronakrisen har vi i Cirkusrevyen taget situationen alvorligt. Derfor tog vi den store og tunge beslutning at aflyse revyen sidste år. Nu er vi heldigvis et meget bedre sted, og myndighederne og politikerne gav os grønt lys til at spille fra den 6. maj under en række restriktioner, som vi naturligvis overholder - men vores gæsters og medarbejderes tryghed og sikkerhed er stadig vores første prioritet. Derfor har vi taget en lang række forholdsregler for at kunne gennemføre Cirkusrevyen på en tryg og god måde. Det betyder blandt andet at:

- Alle skal vise coronapas at komme ind på Dyrehavsbakken

- Der skal bæres mundbind indendørs

- Vi har etableret nye indgange, med væsentlig mere plads, for at mindske kødannelse

- Vi har lavet nye barområder, der udelukkende er udendørs

- Vi spiller for under 2/3 kapacitet

- Salen er opdelt i to sektioner, og gæsterne skal blive i samme sektion

- Der er en tom stol mellem alle selskaber

- Der er spritdispenserer ved alle ind- og udgange

- Vi opfordrer til mindst muligt stående ophold i teltet, og der er lavet ensretning i gangarealerne

- Vi lukker publikum ud i hold efter hver forestilling

Alle disse tiltag er nødvendige i denne her situation, men vi kan kun lykkes med en fælles indsats mellem vores gæster og medarbejdere. Hver en gæst har selv et ansvar for at bidrage til at vise hensyn ved at holde afstand, spritte hænder og blive siddende på pladsen, til der er ledigt i gangarealet ved udgangene. Det er heldigvis også vores indtryk, at vores gæster hver aften efterlever myndighedernes retningslinjer og de forholdsregler, vi har stillet op i Cirkusrevyen.

Mange ting er anderledes, end det plejer at være. Vi er så glade og taknemmelige for den store opbakning, vores gæster har vist os det seneste år, og vi er rigtig ærgerlige over, at der er gæster, der er gået skuffede fra teltet, selvom alle rammer omkring Cirkusrevyen er lavet til et trygt og godt besøg, hvor det forhåbentlig kun er latter, der smitter.

