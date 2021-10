Send til din ven. X Artiklen: Debat: Teatertorden af værste skuffe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Teatertorden af værste skuffe

Det Grønne Område - 03. oktober 2021 kl. 09:19 Af Klaus Dalgas, KV21 kandidat for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige vil rundbarbere kommunens budgetter og fyre tusindvis af kommunalt ansatte for at skaffe skattelettelser til de rigeste og mest velstillede borgere her i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det forhindrer imidlertid ikke partiets spidskandidat Claus Bøgh Svenningsen i at tordne mod kommunens vedligeholdelses-standard af fortove, stiger, grønne områder, veje, cykelstier og bevaringsværdige bygninger. "Det er for dårligt," må man forstå af læserbrevet her i avisen i sidste uge.

Man krummer tæer over sådan et indlæg. Hvis Nye Borgerlige får magt som de har agt, vil kommunen bryde totalt sammen. Så vil der slet ikke være hverken penge eller mandskab til at vedligeholde noget som helst - bortset fra de store, private haver i velhaverkvartererne.

Nye Borgerlige skyder med løst krudt. Hvis vi skal have en fornuftig vedligeholdelses-standard på fortove, stier, bygninger og veje - og det skal vi selvfølgelig - kræver det ressourcer og ansatte til at udføre arbejder. Og det får man altså ikke ved at massakrere den offentlige sektor.

For en god ordens skyld; Biodiversitet handler om mangfoldighed i naturen - om frøer i vandløb, fisk i havet, blomster og urter i engen, om fugle, insekter, skove og strande. Jeg tror heldigvis, at det er noget, samtlige borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune holder af - men altså ikke Nye Borgerliges Claus Bøgh Svenningsen.