Foto: Nejron Photo - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Taknemmelig for hjælpen, da min bil gik i stå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Taknemmelig for hjælpen, da min bil gik i stå

Det Grønne Område - 26. juni 2020 kl. 16:00 Af Marianne Glahn, Furesøkrogen 18, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden stoppede min bil uden at kunne køre så meget som en meter mere midt på Furesøvej. Gode råd var dyre.

Men jeg spørger en herre, der går i sin have, om han vil hjælpe mig med at skubbe bilen ind til siden, han smider straks alt, hvad han har i hænderne og forsøger at hjælpe, men det lykkes ikke.

Et øjeblik efter kommer en nabo, som har set hvad der sker, og ved fælles hjælp får vi bilen ind til siden. Jeg går hjem og ringer til Falck for at få bilen kørt på værksted. De ringer kort efter og siger, at de kan være ved bilen om 10 min.

Jeg retur til bilen for at tømme den for poser og, hvad man ellers har i sin bil. En dame kommer forbi og siger: alt det der kan du da ikke bære hjem, nu skal jeg tage det og sætte det udenfor din dør. Som sagt så gjort, jeg kender ingen af de involverede, damen må dog vide, hvor jeg bor (jeg er elendig til at huske navne og ansigter), så undskyld. Jeg vil gerne sige alle 3 hjælpere en meget stor tak, når man møder en slig hjælpsomhed, bliver man både glad og taknemmelig, et stort lyspunkt i en ellers noget problematisk tid. I parentes bemærket er jeg 94 år gammel.