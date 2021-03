Debat: Tak til politikerne for tilgængelighedsstrategien

Arkivfoto: AdobeStock Foto: Minerva Studio - stock.adobe.com

Det Grønne Område - 29. marts 2021 kl. 14:00 Af Arne Christensen, formand for Danske Handicaporganisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune Kontakt redaktionen

DEBAT På Kommunalbestyrelsens møde den 4. marts blev det besluttet, at kommunen skal have en tilgængelighedsstrategi. Det var en enig kommunalbestyrelse, som besluttede, at der skal udarbejdes en strategi for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse med tilhørende handleplan og forslag til finansiering.

I Danske Handicaporganisationer (DH) betragter vi beslutningen som en sejr. Vi vil derfor gerne takke den samlede kommunalbestyrelse for beslutningen, og vi ser nu frem til den videre proces.

Det var de 4 politisk udpegede medlemmer af handicaprådet, som havde anmodet om, at sagen blev optaget på dagsordenen. Det viser, at DH-afdelingens indsats i handicaprådet og den gode dialog, som vi har med de politiske repræsentanter, fører til resultater.

I Danske Handicaporganisationers lokalafdeling taler vi ofte om tilgængelighed. Det er et emne, som kræver løbende opmærksomhed, og som optager mange af vore medlemsorganisationer.

Arbejdet med tilgængelighed er heller ikke noget nyt for kommunen. Der er etableret flere gode tilgængelighedsløsninger rundt om i kommunen. Men der er et klart behov for at samle tilgængelighedsspørgsmål fra alle relevante områder og få tilgængelighedsarbejdet organiseret i forvaltningen.

Det gælder den fysiske tilgængelighed, digital tilgængelighed og digital kommunikation, teleslynger mv - kort sagt tænker vi tilgængelighed i bredeste forstand.

DH-afdelingen vil pege på universelt design som et glimrende udgangspunkt og grundlag for kommunens tilgængelighedsstrategi.

Universelt design er et begreb inden for arkitekturen, som imødekommer mangfoldigheden af brugere og den diversitet i behov, der findes i befolkningen. Universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum.