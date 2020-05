Debat: Tag nu borgernes vel mente forslag om træer alvorligt

Det er ikke for sent at ændre planen om at fælde det meste af egeskovsbæltet på den vestlige side af vejen. Forhåbentlig er kommunens afdeling for vejanlæg allerede i gang ved tegnebrættet. Alt for meget tid er brugt på at sende juridiske finesser frem og tilbage for 1. at overbevise politikerne om, at det ikke har været nødvendigt at fortælle hverken dem eller borgerne om, at man påtænkte at fælde træerne - læs selv referatet af Byplanmødet 13. maj på kommunens hjemmeside... og 2. at afvise, at der kan ændres noget som helst på vejprojektet, som er planlagt med superbrede fortove og cykelstier samt midterrabatter, hvor der skal stå et (ukendt!) antal træer - til erstatning for de fuldkronede næsten 60-årige egetræer på en strækning på godt en kilometer...