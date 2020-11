Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tænk stort, før byens vision formuleres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tænk stort, før byens vision formuleres

Det Grønne Område - 29. november 2020 kl. 06:00 Af Mikkel Johannessen, kandidat KV21, Radikale Venstre Kontakt redaktionen

En netop afsluttet borgerdialog har givet mulighed for at komme med kommentarer og ideer til, hvordan Kgs. Lyngby skal se ud i fremtiden. Borgerinddragelse er en god ide, men uden en tydelig visionær ramme bliver det blot individuelle ideer uden fornemmelse for helhed og sammenhæng.

Det kan derfor gøres meget bedre. Udviklingen af Kgs. Lyngby må have en ny og visionær formgivning.

Når kommunen nu ikke har en Stadsarkitekt kunne man jo i stedet udskrive en arkitektkonkurrence blandt visionære arkitektfirmaer og bede dem tænke stort, bæredygtigt og langsigtet. Herefter kan vi som borgere så, igen, blive inddraget og bidrage med at fylde detaljer ind i den store vision. Tænk nyt, Tænk stort!

Kgs. Lyngby skal skille sig ud fra mængden og være smukkere og rarere at opholde sig i end andre handelscentre i nærområdet. Byen, som alle har lyst til at besøge både på shoppetur, for at nyde og for at opleve. Vi har allerede en af de smukkeste handelsgader i Nordsjælland, som en allé, der kan blive endnu smukkere og rarere at opholde sig i.

Lige nu har vi også øer af gennemtænkt arkitektur - se blot på Basecamp Lyngby i Sorgenfri. Som en øde ø på et åbent hav. Vi savner en æstetisk byudvikling i sammenhæng. Det er vel ikke overdrevet at hævde, at Storcenteret på den ene side af Klampenborgvej og det tidligere "Kulturhuset" på den anden side mest af alt minder om et ægtepar der ligger med ryggen til hinanden uden den store spænding og uden oplevelsen af et rart og sundt sted at være.

Der mangler sammenhængskraft. Sammenhængskraft mellem handel og kultur, mellem byen og de grønne områder, mellem bydelene og i de enkelte bydele. Der må også skabes sammenhængskraft mellem Kgs. Lyngby, Sorgenfri, Virum og Taarbæk, og mellem DTU-Vidensbyen og Lyngby centrum.

Det må være en holistisk byudvikling til alle for alle, som fremstår med organiske former hvor grænsen mellem byen og de grønne områder glider sammen. Det skal være godt for både mennesker af alle støbninger, klimaet, miljøet og kommunens økonomi. Der skal tænkes bæredygtigt, ambitiøst og visionært.