Debat: Tænk, hvis lokale politikere ville give børnene mere tid, mere omsorg og mere tryghed i dagtilbuddene

Så er det godt, at børneområdet har nogle engagerede børneforældre i kommunen, der kan råbe op, når forholdene for børnene i kommunen halter gevaldigt. For børneområdet har hverken Ældresagen eller Socialdemokraterne til at tale deres sag - nogle gange virker det som om, at børneområdet kun har nogle engagerede forældre.

Socialdemokraterne snakker om ældreområdet i artiklen, men som Simon Pihl Sørensen pointerer, så prøvede han at skifte ordet "hjemmepleje" ud med "daginstitution" - selvom det ikke er "enten daginstitutionerne eller ældreområdet," forsikrer de to - det er bare netop dét, jeg står tilbage med, når politikerne bliver ved med at nævne de to områder i sammenhæng... Men i stedet for at sammenligne de områder igen og igen så lad mig spørge: Hvilken politiker eller parti i Lyngby Taarbæk kommune vil stille sig op lige nu - som Socialdemokraterne - inden et kommunalvalg og kæmpe for børnene?