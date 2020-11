Artiklen: Debat: Syrisk ægtepar er desværre ikke repræsentative for syrere generelt

Debat: Syrisk ægtepar er desværre ikke repræsentative for syrere generelt

Det Grønne Område præsenterer den 11. november læserne for et syrisk ægtepar, der kom til Danmark som flygtninge i 2015. Kvinden er fastansat, og manden er under uddannelse.