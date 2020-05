Debat: Svenskerne på Toftebæksvej

Nogle undrer sig måske over, at der mangler et 'e' i navnet, der står på skiltet over indgangen til Dagplejehjemmet. Det burde vel hedde 'Fredelighed'.

Men den er god nok.

Den særlige stavemåde skyldes, at huset har videreført navnet fra et ældre hus, der lå på stedet, før det nuværende blev bygget i midten af 1920'rne. Det nedrevne hus var bygget i årene 1869-70. Det kom til at hedde 'Fredlighed' - uden 'e' - fordi det blev bygget af to svenskere, ægteparret Jeppe og Bengta Olsen, hun født Cavling. De var kommet til Sjælland fra Skåne og syntes, at det hus, de byggede med deres egne bare næver af materialerne fra et nedlagt skovløberhus ved Geels Skov, skulle hedde noget smukt, nemlig 'Fredlighed'. Prøv at sige det på svensk!