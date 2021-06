Foto: Mostphotos Foto: Simon Bergström

Debat: Svært at rekruttere til ældreområdet

Debat: Svært at rekruttere til ældreområdet

Det Grønne Område - 05. juni 2021 kl. 17:30 Af Kasper Langberg, M-KB (R)

Personalet i vores ældrepleje i Lyngby-Taarbæk har gjort en kæmpe indsats her under coronapandemien, og de fortjener meget stor respekt for at have beskyttet og hjulpet vores ældste medborgere igennem denne meget svære tid.

Desværre er corona ikke den eneste udfordring som vi står overfor: På alle niveauer har vi svært ved at rekruttere personale til vores ældresektor, og det er vi politikere nødt til at forholde os til.

En grundlæggende udfordring er at skaffe boliger, så de ansatte i ældresektoren - og for så vidt også på børneområdet - ikke er nødt til at pendle langt til arbejde. Det skal vi have fokus på, når vi planlægger nyt boligbyggeri. I de kommende år vil vi omdanne hele Firskovvejs-kvarteret til et nyt boligområde. Her skal vi sikre os, at der bliver bygget boliger, som disse faggrupper har en reel chance for at betale.

En styrkelse af ældreplejen kan også ske gennem bedre arbejdsforhold, mindre bureaukrati og lignende - noget Radikale Venstre har arbejdet for i flere perioder.

Vi sidder ikke inde med de magiske løsninger, men vil lytte vågent til de erfaringer, man har gjort sig i de "frikommuner" der har fået lov at lempe på reglerne på ældreområdet (Middelfart, Langeland og Viborg). Det er radikal politik at lytte til og lære af andres gode (og dårlige) erfaringer, snarere end at tro, at vi på forhånd har alle de rigtige løsninger! Vi skal som politikere have tålmodighed, et åbent sind og is i maven hvis vi skal løse de grundlæggende problemer i vores ældrepleje.