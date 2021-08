Privat foto

Debat: Stor ros for mere vild natur, men...

Det Grønne Område - 20. august 2021 kl. 04:30 Af Thomas Møller, Lyngbygårdsvej 15A, 2. tv, Kongens Lyngby Kontakt redaktionen

Tak for fin artikel i DGO 21. juli om et vildere Lyngby-Taarbæk og stor ros til kommunalforvaltningen for at give kommunen et mere vildt og naturligt præg og dermed give os alle mulighed for at nyde den vilde frodighed mange steder - og derigennem også hjælp til at bevare vor truede biodiversitet.

Det føles som en befrielse at se de vilde blomster i fuldt flor i vejrabatter, og hvor de ellers får fred. Og det kan ikke undgå at gavne insektlivet også. Sommerfugle, der normalt ikke ses uden for egentlige naturområder, kan man nu støde på nær bymidten!

Selvfølgelig løser det ikke hele biodiversitetskrisen, men det er et fint skridt på vejen. Det er også dejligt at se, at man har taget tanken til sig og ladet græsplænerne henligge delvist uslåede i nogle boligafdelinger her og der. Måtte det brede sig! Tænk, hvis vi kan få græshopper, blomster og sommerfugle i stedet for de evindelige grønne ørkener.

Til gengæld kan man undre sig over, hvor mange steder man ufortrødent slår på livet løs, hvor det ellers ville være oplagt at lade arealerne ligge i fred. Også steder, hvor jordbunden er varieret og delvist næringsfattig og dermed allerede rummer en del vilde planter. Kanalparken som et af de mest fremtrædende steder blandt disse. Hvorfor vedbliver man med de meningsløse slåninger her?

Og så er der de mere demonstrative eksempler, som 'kæmpe-højbedet' foran Jyske Bank på Klampenborgvej, der tidligere har struttet med høje eksotiske græsser og andre vækster, men som i dag er forvandlet til kortklippet plæne i højbedshøjde. Hvad er lige meningen med det? At demonstrere at man styrer stramt og ikke ønsker, at det tidligere så nydelige højbed bliver forvekslet med kommunens mere 'hippieagtige' vilde tiltag? Kønt er det i hvert fald ikke.