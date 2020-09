Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stop med at fælde vores træer! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stop med at fælde vores træer!

Det Grønne Område - 15. september 2020 kl. 10:30 Af Claus Bøgh Svenningsen, Spidskandidat Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Nye Borgerlige finder vi det helt naturligt, at passe på den arv vi fået af tidligere generationer. Vi har både pligt til at passe på vores bevaringsværdige bygninger, gamle træer og grønne rekreative områder.

Vores flotte grønne områder bidrager i høj grad til at gøre Lyngby-Taarbæk til en unik oase tæt på København. Det skal der ikke laves om på. De fleste der har valgt at bosætte sig i LTK, er netop flyttet til kommunen fordi den har så meget skøn natur at byde på.

Jeg er stolt af at bo i en attraktiv kommune, som mange gerne vil bo i. Men det er en dårliglig løsning, at fælde træer og bygge tæt. Det vil altid være attraktivt for mange, at flytte til Lyngby-Taarbæk - altså lige indtil vi har gjort det uattraktivt ved overdreven tæt byggeri samt afvikling af vores grønne områder.

Det kan derfor lyde sympatisk, når SF i seneste udgave af Det Grønne Område går ud med et forslag om, at plante to træer for hvert træ der bliver fældet. Forslaget får mig til at tænke på om vi ikke i stedet kunne blive enige om, at lade være med at fælde vores flotte gamle træer og samtidigt forsætte med at plante nye?.

Det er mit ønske, at vi helt stopper med fældningen af gamle træer. Mange borgere oplever nu øgede støjgener fra Helsingørmotorvejen efter at alle træerne i traceet er blevet fældet. Det kan kommunalbestyrelsen ikke være bekendt. For de støjplagede borgerne nær traceet hjælper det ikke, at SF vil plante træer andre steder i kommunen, når det er i Lundtofte træerne er fældet. Her er skaden sket.

Nye Borgerlige vil udgøre en tydelig opposition til den siddende byggeivrige kommunalbestyrelse. Borgerne har meget at tænke over frem mod næste kommunalvalg.