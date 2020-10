Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stadscafeen er truet på sin eksistens Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stadscafeen er truet på sin eksistens

Det Grønne Område - 12. oktober 2020 kl. 15:00 Af Morten Dresling og Majbrit Pedersen, bestyrelsen, Støtteforeningen for Udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune Kontakt redaktionen

Hvad kommer der til at ske med Stadscafeen?

Tilbage i marts måned indledte politikerne i Social- Sundheds-Udvalget (SSU) en drøftelse om fremtiden for Stadscafeen på Stadsbiblioteket. På nuværende tidspunkt er det Støttecenter Magneten, der står for driften af cafeen, hvor det daglige arbejde varetages af tre socialpædagoger og 11 af vores unge bor-gere med handicap. I 2019 modtog Stadscafeen kommunens eftertragtede handicappris.

Baggrunden for drøftelsen var dels et merforbrug i 2019 på Magnetens økonomiske ramme, hvor Stadscafeen organisatorisk hører under, og dels et ønske fra politikerne om at synliggøre cafeen ved en mere fremtrædende placering på bibliotekets område samt tilpasse cafeens åbningstid til bibliotekets.

Det lyder umiddelbart meget godt med den større synlighed og udvidede åbningstid, men kommunen lægger op til, at en ekstern partner skal stå for driften af cafeen. Det er forventeligt og forhåbentligt en virksomhed med en social profil eller en social-økonomisk virksomhed, der allerede i dag har erfaring med drif-ten af en cafe, der ligner Stadscafeen. Der ventes et udbud i løbet af efteråret 2020 og opstart af den "nye" Stadscafe til april 2021.

Vi er dog bekymrede om der er plads til det nuværende personale, dvs. vores unge med handicap, i den kommende opsætning af Stadscafeen, og om der fortsat kommer til at være pædagogisk uddannet personale ansat. Der kan helt sikkert ventes større krav til effektivitet samtidig med, at varesortimentet også ventes at blive udbygget. Vi, der er pårørende til unge med handicap, er klar over hvor sårbare de er i en ny, uventet og mere stressende situation. Selv om den kommende forpagter har erfaringer med personer med forskellige typer af handicap, er det langt fra sikkert, at der i fremtiden er plads til vores gruppe af sårbare unge handicappede i Stadscafeen.

Sagen er blevet udsat fra behandling i Kommunalbestyrelsen (KMB), da de ønsker at få oplyst, hvilke personalegrupper, der vil kunne håndtere den type job som den nye Stadscafe ventes at kunne tilbyde. Med en ny ekstern partner lægges der tilsyneladende ikke op til, at der er plads til den nuværende personalegruppe. Derimod ventes, at der bliver plads til andre grupper med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, job med løntil-skud for førtidspensionister samt evt. STU-uddannelse.

Vi anser det for problematisk, at der ikke er andre tilbud i kommunen til de unge, der i dag varetager driften af Stadscafeen. Når en ekstern partner overtager cafeen, er det også meningen, at cafeen skal kunne løbe rundt økonomisk, og så er der ikke plads til den nuværende personalegruppe! Hvilke jobfunkti-oner kan kommunen så tilbyde den gruppe af unge? Lige nu arbejdes der på at finde job til disse unge, måske i andre kommuner, måske i LTK. Det er endnu uvist.

Som Stadscafeen fungerer i dag, danner den rammen om en tryg og beskyttet arbejdsplads for vores handicappede unge, men på et offentligt sted, hvor de hver dag mødes af glade og tilfredse kunder, der er med til at give vores unge selvværd, en følelse af at "høre til" og være betydningsfuld i samfundet. Vores største bekymring er, at de svageste af vores unge med handicap får tilbudt arbejde på lukkede dagcentre, hvor de ikke vil få mulighed for at opleve samme følelse af "at høre til" i samfundet.

Egentlig burde et velfærdssamfund tage sig af de svage med-borgere og sørge for, at de har en tilværelse, der står mål med deres evner, det burde også gælde i LTK. Det er tvivlsomt, når kommunen sætter driften af cafeen med profit højere end de svageste borgeres ve og vel, og det mener vi ikke, at kommunen kan være bekendt.